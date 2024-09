”Ma dai…” Grande Fratello, tensione in studio tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi

“Ma dai…”. Grande Fratello, Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi. Le polemiche infuriano nello studio, già dalla scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E dopo qualche puntata di tensioni, ecco il primo scontro frontale. La Buonamici sembra uscire sconfitta, per ora; pare che non abbia mai tollerato la sua nuova collega, neanche quando era solo una concorrente.





Cesara ha quindi aspettato pazientemente un errore della sua antagonista, come si suol dire, per poter sfogare tutto il suo sarcasmo in diretta. Tutto è iniziato dalle dichiarazioni di Beatrice Luzzi sul comportamento della concorrente Shaila Gatta. Durante una delle puntate, Luzzi ha criticato l’ex velina per il suo modo di interagire con gli uomini all’interno della casa, definendo “provocatorio” il comportamento della ballerina, che secondo lei avrebbe “sfruttato” gli uomini, giocando su atteggiamenti sensuali.

Beatrice Luzzi ha sostenuto che certi comportamenti, in un contesto come quello del Grande Fratello, potrebbero essere irrispettosi non solo per se stessi, ma anche per gli uomini coinvolti, che si trovano in una situazione dove non possono reagire liberamente. Questo ha innescato una reazione accesa da parte di molti, sia nello studio televisivo che sui social.

Personaggi come Stefania Orlando, Vladimir Luxuria e Myrta Merlino hanno apertamente criticato Luzzi durante il programma Pomeriggio 5. Cesara Buonamici si è espressa inizialmente attraverso il magazine Chi: “Secondo me, lei ha una visione antiquata sulle questioni femminili”. In studio, riprendendo la questione, ha poi detto a Luzzi: “Non mi offende, mi sta anche bene.

Dopo tutta quella reprimenda sulle ragazze che usano il loro corpo liberamente… Ma dai”. Luzzi ha risposto: “Credo che la mia posizione non sia antiquata, ma piuttosto avanti rispetto a quella attuale. In situazioni simili, gli uomini trattati in questo modo sono un po’ strumentalizzati. Se vogliamo uguali diritti dobbiamo avere le stesse attenzioni. Se un uomo si comportasse allo stesso modo, verrebbe cacciato”.

