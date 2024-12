Maciej Bida, piccolo di 10 anni ucciso da un’auto al passaggio a livello: funerali a Nola, poi il rientro in Islanda

Maciej Bida, un bambino di soli 10 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Nola, nella provincia di Napoli. Il piccolo, residente in Islanda, si trovava in Italia per una breve vacanza con la famiglia quando è stato travolto da un’auto nei pressi del passaggio a livello della Circumvesuviana, in via Onorevole Francesco Napolitano.





L’auto, guidata da un’istruttrice di scuola guida, avrebbe accelerato nonostante il semaforo rosso, cercando di attraversare i binari prima che le sbarre si abbassassero. L’impatto è stato fatale per Maciej, che non ha avuto scampo. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e quella islandese, dove il bambino viveva insieme ai suoi genitori.

L’ultimo saluto e le indagini

Dopo l’autopsia eseguita al II Policlinico di Napoli, la salma del piccolo Maciej Bida sarà trasferita a Nola, dove domani mattina alle 11:45 si terranno i funerali nella chiesa del Carmine. La cerimonia sarà officiata con rito cattolico, un momento di raccoglimento per la famiglia, gli amici e la comunità locale che si stringono attorno al dolore dei genitori.

Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. Al centro delle verifiche c’è il comportamento dell’automobilista, che avrebbe ignorato il semaforo rosso per superare i binari. Gli inquirenti stanno valutando se vi siano state negligenze o altri fattori che abbiano contribuito al tragico evento.

Il ricordo di Maciej Bida

Il tragico destino di Maciej Bida ha colpito profondamente sia la comunità di Nola sia quella islandese, dove il bambino viveva con la famiglia. Amato per il suo sorriso e la sua vivacità, il piccolo era tornato in Italia per trascorrere le vacanze con i parenti, ma il suo viaggio si è trasformato in una tragedia.

La famiglia di Maciej, profondamente provata, riporterà successivamente la salma in Islanda, dove il bambino riposerà nel cimitero di Reykjavik. Il gesto simbolico rappresenta un ritorno definitivo nel Paese che era diventato la sua casa, ma che non potrà più accoglierlo tra le sue strade.

Una comunità in lutto

L’incidente ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Nola, che si prepara a dare l’ultimo saluto a Maciej Bida. I residenti, ancora increduli, ricordano l’importanza di rispettare le norme stradali per evitare che tragedie simili possano ripetersi.