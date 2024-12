Madonia e Bruganelli, problemi in vista? Appare il nome di Paolo Bonolis

Dopo il recente episodio a “Ballando con le stelle”, i rapporti tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli appaiono tesi. I due, che fino a poco tempo fa sembravano molto legati sui social, ora destano sospetti a causa della mancanza di dimostrazioni pubbliche di affetto e stima. Un dettaglio che ha catturato l’attenzione è l’assenza del “mi piace” di Sonia all’ultima diretta di Madonia su Instagram, un comportamento insolito considerando la loro precedente affinità pubblica.





In questo contesto, una nuova indiscrezione è stata riportata dal settimanale Oggi, attualmente in edicola. Secondo la rivista, Sonia Bruganelli è stata avvistata mentre passeggiava a Roma con l’ex marito Paolo Bonolis. Nonostante la loro separazione, i due hanno mantenuto un rapporto stretto, vivendo in appartamenti separati da una sola porta e trascorrendo insieme le vacanze estive. Il magazine insinua che potrebbero esserci possibilità di riconciliazione tra i due, sottolineando che “Paolo sarebbe ancora innamorato”. Tuttavia, resta da vedere dove si collochi la verità in queste voci.

Le dichiarazioni di Bruganelli rilasciate durante un’intervista a “Belve” forniscono un quadro più chiaro della situazione attuale. Quando le è stato chiesto della possibilità di tornare insieme a Bonolis, ha risposto: “Ho una lucida confusione, non scappo e voglio vedere dove porta. Può succedere di tutto nella vita, non ci penso a tornare con lui. Io ho bisogno e voglia di sapere che mi giro e lo trovo lì”. Queste parole lasciano aperte molte possibilità, senza confermare né smentire un eventuale riavvicinamento.

Paolo Bonolis, a quanto pare, rimane una presenza costante nella vita di Sonia, nonostante la rivelazione dei tradimenti da parte di lei: “Ho tradito di più e gliel’ho detto quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l’ha presa bene, non era contento. Io però in questa volontà di sincerità con me stessa, e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, forse un po’ egoisticamente, per liberarmi la coscienza buttando un peso sull’altro, però non l’ho lasciato con il dubbio di qualcosa che magari poteva aver presunto”.

Durante la stessa intervista, Bruganelli ha parlato anche della sua relazione con Angelo Madonia, dichiarando: “Quest’uomo si è avvicinato a me, e si è preso una serie di strali e quindi mi impongo di fare quello che non abbiamo fatto con Paolo: tutelare il rapporto. Io sto bene perché non dipendo più da un’altra persona ma da come sto io”.

Nel frattempo, sembra che Madonia abbia cercato di esprimere i suoi sentimenti verso Sonia attraverso i social media. Ha condiviso una storia su Instagram con il duetto tra Ultimo ed Eros Ramazzotti al Festival di Sanremo, dove i due artisti hanno cantato “Adesso tu”, una celebre canzone d’amore di Ramazzotti. Le parole della canzone suggeriscono un forte messaggio d’amore: “Ed ho imparato che nella vita/Nessuno mai ci dà di più/Ma quanto fiato, quanta salita/Andare avanti senza voltarsi mai/E ci sei adesso tu/A dare un senso ai giorni miei/Va tutto bene dal momento che ci sei/Adesso tu”.

La situazione tra Bruganelli e Madonia rimane quindi incerta. La mancanza di interazioni sui social potrebbe essere interpretata come un segnale di crisi nel loro rapporto, ma potrebbe anche essere una scelta deliberata per proteggere la loro privacy. D’altra parte, il legame tra Bruganelli e Bonolis continua a suscitare interesse e speculazioni.

In conclusione, mentre le dinamiche tra queste tre figure pubbliche continuano a evolversi, resta da vedere quale direzione prenderanno le loro relazioni personali. La possibilità di una riconciliazione tra Bruganelli e Bonolis rimane aperta, mentre il futuro del rapporto tra Bruganelli e Madonia è ancora avvolto nel mistero. Le dichiarazioni pubbliche e le azioni sui social media continueranno probabilmente a fornire indizi sullo stato delle loro relazioni nei prossimi mesi.