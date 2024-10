Magalli chiede scusa ad Adriana Volpe, ma precisa: “Con un uomo sarebbe andata diversamente”

Nella recente puntata di Verissimo, Giancarlo Magalli ha chiesto scusa ad Adriana Volpe, segnando un importante passo nell’evoluzione del noto «caso Volpe-Magalli». La delicata vicenda, caratterizzata da battaglie legali e controversie, ha portato a una condanna per diffamazione nei confronti del conduttore. Nonostante questo gesto di riconciliazione, Volpe ha commentato: “Ancora non hai preso coscienza della gravità delle tue parole.”

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono stati ospiti nello studio di Verissimo durante la puntata del 27 ottobre. Dopo un lungo iter legale durato sette anni, i due ex colleghi si sono ritrovati insieme nel salotto condotto da Silvia Toffanin. Qui, Magalli ha colto l’occasione per porgere scuse ufficiali alla Volpe, in seguito a una condanna per diffamazione aggravata, con un risarcimento fissato a 5mila euro. Sembra quindi che, finalmente, sia stata trovata una tregua tra i due.





Ripercorrendo il ‘caso Volpe-Magalli’

Il “caso Volpe-Magalli” ha attraversato una serie di fasi giudiziarie, culminando in due processi e tre sentenze. Adriana Volpe ha descritto in studio come le affermazioni di Magalli l’abbiano profondamente colpita. Tra i commenti che l’hanno infastidita, spicca quello in cui il conduttore affermava: “Le donne non si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni.” Queste parole, come ha spiegato Volpe, non solo l’hanno ferita, ma l’hanno spinta a intraprendere una battaglia legale per ripristinare la verità e il rispetto reciproco. Ha dichiarato:

“Colpisce me come donna, mamma, professionista. Era doveroso farne una battaglia legale per riequilibrare questa calunnia. Non è stata una scelta casuale, ma un tentativo di chiudere un capitolo doloroso.”

La vicenda ha avuto conseguenze significative per la carriera di Volpe, mentre Magalli ha continuato il suo percorso televisivo senza interruzioni. Fino alla recente apparizione in studio, il conduttore non le aveva mai presentato scuse, ma durante l’ultima sentenza, sembra che un abbraccio tra i due abbia simboleggiato la fine delle ostilità:

“Non avevo più rancore, ho sentito che era finita davvero,” ha confessato Volpe.

Riflessioni e nuove opportunità

Quando Magalli è entrato in studio, ha chiarito immediatamente che l’idea di abbracciarsi era stata spontanea, non suggerita. Ha detto: “Non l’ho offesa come donna e madre. Se avessi parlato di un uomo, non ci sarebbe stata la stessa attenzione ai miei commenti.” Tuttavia, Volpe ha controbattuto, sottolineando che non si può minimizzare l’offesa causata. Ha affermato:

“Ancora non hai preso coscienza della gravità delle tue parole.”

Volpe ha espresso il desiderio che questo episodio possa servire da lezione per chi affronta situazioni simili, avvertendo della pericolosità delle voci infondate, che possono rapidamente trasformarsi in verità distorte. Magalli, dal canto suo, ha proposto l’idea di un nuovo programma insieme:

“Abbiamo sofferto entrambi per sette anni. Potevamo evitarlo. Adesso sono in pace e mia figlia ha scritto un format per noi.”

Volpe ha risposto positivamente all’idea, insinuando che questa potrebbe essere un ulteriore passo verso la chiusura del capitolo doloroso che hanno condiviso. Ha affermato: “Sarei pronta, perché no? Significherebbe che ho messo tutto alle spalle.”