Maica e Tommaso: storia d’amore o sceneggiatura? I social dubitano della veridicità della coppia del Grande Fratello

Maica Benedicto e Tommaso Franchi, protagonisti del recente scambio tra il Grande Fratello italiano e il Gran Hermano spagnolo, sembrano aver conquistato l’attenzione del pubblico, ma i social non credono alla loro relazione, considerandola solo un espediente mediatico.





Dall’arrivo di Maica Benedicto nella casa del Grande Fratello italiano, il suo rapporto con Tommaso Franchi ha iniziato a destare l’interesse degli spettatori. La concorrente spagnola, approdata brevemente in Italia grazie a uno scambio di concorrenti tra il GF e il Gran Hermano, è tornata in Spagna dichiarando di essersi innamorata di Tommaso. La sua ammissione ha fatto scalpore, e durante l’ultima puntata del programma, lunedì 28 ottobre, la produzione italiana ha mostrato a Tommaso una clip in cui Maica condivideva i suoi sentimenti con i coinquilini spagnoli.

In risposta, Tommaso ha espresso il desiderio di rivederla. Il conduttore Alfonso Signorini ha addirittura ipotizzato una futura trasferta di Tommaso in Spagna, lanciando un appello agli autori del programma: “Grande Fratello, pensaci tu con Tommaso e Maica. Mandiamolo in Spagna”. Poco dopo, i due hanno avuto un breve incontro in collegamento, in cui sono emerse promesse e parole affettuose. Tuttavia, sui social network, molti spettatori dubitano dell’autenticità di questa relazione, considerandola una mossa strategica orchestrata dal programma.

Le parole di Maica e Tommaso lasciano perplessi i social

Durante il collegamento trasmesso nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano, Maica ha ammesso con apparente emozione di aver mentito a Tommaso Franchi al momento del loro primo incontro, evitando di rivelargli la sua identità come concorrente del reality spagnolo. “Che bello rivederti. Perdonami, non potevo dirti la verità, dovevo mentirti, non potevo dirti che ero una gieffina spagnola. Però la verità è che mi manchi”, ha dichiarato Maica.

Tommaso, rispondendo con imbarazzo, ha replicato con parole altrettanto romantiche: “Ti perdono, sei bellissima! Mi manchi anche te. Quanto? Mucho. Quale canzone le dedicherei? Si chiama Albachiara, il cantante l’ha dedicata alla sua fidanzata. Di te amo i tuoi occhi, perché vedo la tua anima dal tuo sguardo”. Infine, Maica ha ribadito il suo interesse a rivedere Tommaso in Spagna, a cui il concorrente italiano ha risposto invitandola a sua volta in Toscana: “Io sono sicuro che ci vedremo fuori dal Gran Hermano. In qualche modo ti prometto che ci ritroveremo”.

Social scettici: “Tutto fake, è una recita”

Nonostante la tenerezza dei loro dialoghi, sui social in molti non credono ai sentimenti espressi dai due. Su X (ex Twitter), in particolare, gli utenti hanno manifestato il loro scetticismo, convinti che si tratti solo di una messinscena per intrattenere il pubblico di entrambi i paesi. “Ma la falsità di Tommaso? Io scioccata, gli conviene sta cosa di stare in tv anche in Spagna e mo ci gioca su quando lui proprio oggi ha ripetuto a MV che gli piace lei e non gli piace Maica ecc.”, ha commentato un utente.

Altri spettatori hanno ripreso dichiarazioni recenti di Tommaso, in cui avrebbe ammesso di avere un interesse verso un’altra concorrente, Mariavittoria. “Poi lasciamo perdere l’altra pagliacciata con la Spagna oggi Tommaso ha detto che Maica non gli piace, che aveva messo il profumo di Mariavittoria perché si era distaccata, che non doveva lasciarlo più e che lei è molto più bella di Maica in tutto. Che vergogna”, ha scritto un altro utente, suggerendo che i sentimenti di Tommaso verso Maica siano del tutto costruiti.

Altri commenti, invece, attaccano non solo i concorrenti ma anche il programma stesso, accusandolo di voler creare una storia fittizia per attirare spettatori: “È una farsa assurda ad opera di Maica, del Gran Hermano e del GF, ma la cosa più oscena è Tommaso che si sta prestando largamente a questa recita”, critica un utente, denunciando il presunto imbarazzo del concorrente italiano nel prendere parte a questo teatrino.

Un legame sincero o solo spettacolo?

Per ora, né il Grande Fratello italiano né il Gran Hermano hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, mantenendo il mistero attorno alla storia tra Maica e Tommaso. Tuttavia, l’ipotesi di una trasferta di Tommaso in Spagna potrebbe dare agli spettatori una risposta più chiara su quanto sia reale la loro relazione.

Nel frattempo, le discussioni continuano a tenere banco sui social, riflettendo la divisione di opinioni tra chi spera in una vera storia d’amore e chi invece vede solo una trama ben architettata.