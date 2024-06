Makari 4, in lavorazione le nuove puntate. Claudio Gioè anticipa: “Pronto un colpo di scena”

La fortunata serie tv Makari, ambientata in Sicilia e trasmessa su Rai 1, si prepara a tornare con una quarta stagione tanto attesa dal pubblico. Dopo il successo delle precedenti stagioni, inclusi gli ottimi ascolti delle repliche, è finalmente ufficiale che i lavori per Makari 4 inizieranno presto. L’attore protagonista, Claudio Gioè, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni riguardo alle nuove puntate, pur mantenendo un certo riserbo.





Lavori in Corso per la Quarta Stagione di Makari

Nonostante il calendario fitto di impegni, Claudio Gioè ha trovato il tempo per parlare della prossima stagione di Makari durante un’intervista. Attualmente impegnato sul set della nuova fiction su Mike Bongiorno, Gioè ha condiviso la sua eccitazione per il ritorno al personaggio di Saverio Lamanna. Commentando sulle aspettative per la nuova stagione, l’attore ha dichiarato: “Non so ancora nulla. Lasciamo lavorare gli sceneggiatori. Staranno organizzando qualche bel colpo di scena per tenere alte le aspettative”.

Inizio delle Riprese e Anticipazioni

L’attore ha confermato che le riprese di Makari 4 inizieranno presumibilmente a settembre, dando così il tempo necessario per prepararsi al ruolo, anche dal punto di vista estetico: “Partiremo a settembre. Giusto il tempo di farmi crescere la barba. Ci vuole un periodo di decompressione per tornare nei panni di Saverio Lamanna”. Gioè ha espresso la sua gratitudine per l’affetto del pubblico, sottolineando come ogni stagione sia stata accolta con entusiasmo e abbia ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti.

Un Periodo di Effervescente Attività per Claudio Gioè

Questo è senza dubbio un periodo molto impegnativo ma gratificante per Claudio Gioè. Dopo tanto tempo trascorso a Roma, l’attore palermitano ha deciso di tornare a vivere in Sicilia, per stare più vicino alla sua famiglia. Ma la sua agenda rimane fitta di impegni: “Dopo l’estate inizieremo a girare Makari 4“, ha detto Gioè, che al momento è nel pieno delle riprese del ruolo di Mike Bongiorno, una figura iconica della tv italiana.

Nessuna Indiscrezione sulla Nuova Sceneggiatura

Nonostante l’insistenza dei giornalisti, Gioè è stato molto attento a non rivelare dettagli sulla nuova sceneggiatura di Makari 4. Ha chiarito che non riceverà una versione definitiva della sceneggiatura prima di agosto, mantenendo così il mistero che circonda la nuova stagione: “Non avrò la sceneggiatura in mano prima di agosto e non sarà la versione definitiva”. Tuttavia, ha assicurato che il suo impegno e quello del team siano finalizzati a mantenere alta la qualità della serie, garantendo nuove emozioni e sorprese ai fan.

Aspettative Alte per la Nuova Stagione

Sono palpabili l’attesa e l’entusiasmo dei fan per il ritorno di Makari. Le precedenti stagioni hanno dimostrato di essere un successo non solo per l’ottima sceneggiatura e la coinvolgente ambientazione siciliana, ma anche per la eccellente interpretazione di Gioè e del resto del cast. Con la quarta stagione, il pubblico spera di vedere nuovi sviluppi e colpi di scena che continueranno a tenere alta la tensione e l’interesse per la serie.

In attesa della nuova stagione, i fan possono continuare a seguire le repliche delle passate stagioni per rivivere le avventure di Saverio Lamanna e prepararsi così al grande ritorno di Makari 4.