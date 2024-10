Maker Faire Rome 2024: Eni sostiene l’innovazione nel percorso verso la transizione energetica

Dal 25 al 27 ottobre, torna a Roma il “Maker Faire Rome 2024 – The European Edition”, un evento di prestigio che celebra l’innovazione tecnologica. Questo appuntamento annuale è promosso dalla Camera di Commercio e giunge alla sua dodicesima edizione. Si prevede un’ampia affluenza di visitatori interessati a scoprire le novità del mondo maker e dell’innovazione.





Eni sarà nuovamente presente come Main Partner, presentando le sue recenti iniziative per una transizione energetica efficace. Attraverso installazioni interattive, l’azienda metterà in mostra le sue tecnologie avanzate e i servizi integrati dedicati alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

Il Gazometro di Roma: Un Palcoscenico per Storia e Innovazione

L’evento si svolgerà, per la quarta volta, presso il Gazometro di Roma Ostiense, un simbolo che unisce il patrimonio storico e industriale alle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica. Qui, Eni sta portando avanti un ambizioso progetto di riqualificazione, rendendolo la cornice ideale per l’Energy Playground di quest’anno, in linea con il tema “L’evento dove le idee prendono vita”.

Eni, insieme alle sue affiliate Enilive, Plenitude e Versalis, ha organizzato un’area dinamica che offre un percorso immersivo. Questo spazio permetterà ai visitatori di esplorare le soluzioni sempre più decarbonizzate e innovative, progettate per semplificare la vita quotidiana delle persone.

Le iniziative di Eni si distinguono per un approccio che coniuga tecnologia, divertimento e sport, invitando gli ospiti a scoprire come l’energia possa prendere forma attraverso diverse esperienze interattive. Eni si sta affermando come un leader nel sostenere lo sport, avendo stretto alleanze con le Nazionali italiane di calcio e diventando Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

All’interno dell’Energy Playground, i valori sportivi di condivisione, rispetto e integrazione si riflettono in diverse esperienze, tra cui:

Play Basket (Versalis) – Un’area ludica dedicata al basket, progettata con speciali pavimentazioni.

(Versalis) – Un’area ludica dedicata al basket, progettata con speciali pavimentazioni. Play Metaverse (Plenitude) – Un’immersione nel metaverso per un viaggio virtuale.

(Plenitude) – Un’immersione nel metaverso per un viaggio virtuale. Play Football (Enilive) – Uno spazio interattivo dedicato al calcio, con attività coinvolgenti.

(Enilive) – Uno spazio interattivo dedicato al calcio, con attività coinvolgenti. Play and Enjoy racing (Enjoy) – Una pista di macchinine, dove competizione e divertimento si uniscono.

(Enjoy) – Una pista di macchinine, dove competizione e divertimento si uniscono. Play on the floor (Eni) – Un playground digitale che si attiva con i movimenti dei partecipanti.

(Eni) – Un playground digitale che si attiva con i movimenti dei partecipanti. Insieme si vince (Enilive e Plenitude) – Uno spazio dedicato alla sinergia tra le due aziende.

(Enilive e Plenitude) – Uno spazio dedicato alla sinergia tra le due aziende. Play Ski jumping (Eni per Mi.co) – Un simulatore per vivere l’emozione del salto con gli sci.

Queste esperienze sono progettate per trasmettere ai visitatori l’impegno delle aziende nei confronti dell’innovazione tecnologica ed energetica. L’Energy Playground sarà caratterizzato da colori vivaci e un design accattivante che rappresenta i brand coinvolti, rendendo omaggio alla loro missione comune di sostenibilità.

Durante il Maker Faire Rome 2024, i visitatori sentiranno che l’innovazione energetica non è solo una prospettiva futura, ma una realtà attuale. Attraverso le diverse aree del playground, si constaterà come sport, tecnologia e creatività siano intimamente connessi nella visione di Eni e dei suoi partners. Quest’esperienza coinvolgente dimostra chiaramente come da “energie diverse” possa derivare un’ #EnergiaUnica.

Per partecipare al “Maker Faire Rome 2024 – The European Edition” è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale www.makerfairerome.eu.