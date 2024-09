Malore per Pamela Petrarolo al Grande Fratello: cosa le è accaduto e come hanno reagito gli inquilini

Durante un momento di relax, la concorrente si è sentita poco bene dopo un massaggio e ha ricevuto supporto immediato dai compagni di avventura.





Pamela Petrarolo, una delle concorrenti più note del Grande Fratello, ha recentemente vissuto un momento di ansia all’interno della casa. Dopo aver pranzato con i suoi compagni, la situazione è rapidamente degenerata: durante un massaggio rilassante offerto dall’amica Shaila Gatta, la gieffina ha iniziato a sentirsi poco bene, esprimendo il suo malessere con una frasi inequivocabili: “Sento che mi sta risalendo il pollo con il riso”. Questa sensazione di disagio ha purtroppo portato a un mancamento, facendo scattare l’allerta tra gli altri concorrenti.

Fortunatamente, nulla di grave è accaduto, ma la prontezza con cui i suoi compagni di avventura hanno reagito è stata esemplare. Dopo il malore, è scattato un vero e proprio intervento di emergenza: i concorrenti si sono riuniti attorno a Pamela, preoccupati per la sua salute. Helena Prestes ha avvertito gli altri di darle spazio per respirare, un segnale di grande empatia e attenzione verso le necessità immediatamente visibili della compagna.

La concorrente soccorsa dagli inquilini della Casa

In un momento di intensa tensione, Eleonora Cecere, che tempo fa aveva vissuto un episodio simile, ha prontamente sollevato le gambe dell’amica, una mossa comune nel primo soccorso. Shaila Gatta, continuando a tenerle la mano per offrirle conforto, le ha detto: “Senti il mio respiro”, incoraggiandola a calmarsi e a ritrovare un ritmo respiratorio più regolare. Nel frattempo, Enzo Paolo Turchi l’ha rassicurata, ripetendo continuamente: “Ora passa, ora passa”, un modo per infondere sicurezza e tranquillità nell’atmosfera altrimenti carica di ansia.

Anche Luca Calvani, mostrando un genuino interesse, ha chiesto se desiderasse recarsi in bagno o se si sentisse più tranquilla. Ha passato in rassegna la possibilità che il malessere potesse essere attribuito a un cambiamento improvviso di temperatura, fattore non trascurabile in un ambiente come quello della casa. Per alleviare la tensione, Ilaria Galassi ha gentilmente incoraggiato Pamela a respirare lentamente, con le parole affettuose: “Respira amore”.

Dopo qualche momento di apprensione, Pamela è lentamente riuscita a riprendersi, confermando la solidità del legame creatosi tra i concorrenti, che si dimostrano pronti a sostenersi a vicenda in situazioni difficili. La loro solidarietà ha avuto un impatto positivo, alleviando le preoccupazioni di tutti. L’appuntamento con il Grande Fratello prosegue ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5, offrendo al pubblico non solo intrattenimento, ma anche momenti di grande umanità e condivisione emotiva.