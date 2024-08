Maltempo con temporali e grandine in Sardegna, il video mostra il fiume di ghiaccio che invade le strade di Oschiri

Nella giornata di oggi, venerdì 16 agosto, la Sardegna è stata colpita da un’intensa ondata di maltempo, caratterizzata da violenti temporali, grandinate, allagamenti e trombe d’aria. A Oschiri, in provincia di Sassari, un impressionante fiume di ghiaccio ha invaso le strade, creando notevoli disagi per i residenti.





Negli ultimi giorni, l’isola ha vissuto un drastico abbassamento delle temperature, passando dai 35 gradi centigradi della mattina ai 24 gradi del pomeriggio. Nel corso del pomeriggio, la quantità di pioggia e grandine caduta è stata notevole. A Oschiri, le immagini condivise sui social media mostrano enormi cumuli di ghiaccio che scorrono per le vie del paese, mentre in diverse aree limitrofe si segnalano situazioni critiche, con cantine allagate e tombini che sono saltati a causa della violenza delle precipitazioni.

Il sindaco di Oschiri, Roberto Carta, ha comunicato che il personale dei vigili del fuoco è attivamente impegnato in interventi di emergenza, soprattutto in quelle zone dove gli allagamenti superano i 30 cm d’acqua. Ha raccomandato ai cittadini di mantenere la massima prudenza e attenzione negli spostamenti. In alcune zone della Sardegna, particolarmente nella Barbagia, Ogliastra, Campidano e Gallura, si sono registrati numerosi disagi, ma fortunatamente non ci sono notizie di feriti o decessi.

Anche la provincia di Nuoro ha subito gli effetti di questa perturbazione, con bombe d’acqua che hanno colpito comuni come Fonni, situato ai piedi del Gennargentu. In questo comune, le strade, come via Umberto, sono state invase da torrenti d’acqua, rendendo difficile la viabilità. Sulla strada statale 131, alcuni alberi sono stati abbattuti dal maltempo, ma per fortuna non si registrano automobili coinvolte.

Le squadre di soccorso stanno lavorando incessantemente per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la circolazione normale. Inoltre, in diverse località dell’isola, ci si sta preparando a fronteggiare ulteriori possibili eventi meteo severi. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti e mantenersi informata sulle previsioni per garantire la propria sicurezza e quella dei propri cari.