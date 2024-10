Maltempo in arrivo: allerta meteo arancione e gialla per il 28 ottobre con le regioni a rischio identificate

Il maltempo sta per colpire nuovamente il centro-nord dell’Italia. La Protezione Civile ha infatti emesso un’allerta meteo arancione per lunedì 28 ottobre, interessando in particolare Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna, mentre sei altre regioni sono sottoposte a un’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta meteo arancione: Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna a rischio

Dopo le forti piogge che hanno caratterizzato le ultime ore e le previsioni di nuovi temporali, il Dipartimento di Protezione Civile ha dichiarato un’allerta meteo arancione per rischio idraulico. Le zone maggiormente colpite includono:

Emilia-Romagna: Costa ferrarese e Pianura piacentino-parmense

Costa ferrarese e Pianura piacentino-parmense Lombardia: Bassa pianura occidentale

Bassa pianura occidentale Sardegna: Campidano e Iglesiente per rischio idrogeologico

In risposta a questa situazione, la Protezione civile invita la popolazione a prestare estrema attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza propria e degli altri.

Allerta meteo gialla: regioni interessate

Oltre all’allerta arancione, diverse regioni saranno sottoposte a un’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Le regioni a rischio per mercoledì includono:

Emilia-Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura ferrarese

Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, centro-orientale, orientale

Bassa pianura centro-occidentale, centro-orientale, orientale Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Bacini Montevecchio – Pischilappiu Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord

Con l’avvicinarsi della data, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo solo a partire dalla sera. Tuttavia, l’intera giornata sarà caratterizzata da condizioni di instabilità, in particolare nelle zone già indicate.

Previsioni meteo per lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteorologiche per il 28 ottobre nel nord Italia indicano un cielo nuvoloso con piogge diffuse, in particolare su Emilia-Romagna e parte del Triveneto, persino fino al tardo pomeriggio. Tuttavia, un miglioramento dovrebbe avvenire dalla sera, accompagnato da foschie e banchi di nebbia lungo il corso del Po e le coste adriatiche. Al centro il maltempo darà luogo a rovesci e temporali isolati, principalmente in bassa Toscana, Lazio e Umbria, mentre le piogge si attenueranno nel pomeriggio. La Sardegna dovrà affrontare temporali nelle zone meridionali e orientali dell’isola, ma si prevede un netto miglioramento nel pomeriggio. Al sud, infine, il tempo risulterà sereno e asciutto.