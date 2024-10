Maltempo in Sardegna: veicolo travolto dalle onde dell’acqua

La Sardegna è attualmente travolta da un’ondata di maltempo che ha generato forti disagi, con intense piogge che continuano a flagellare l’isola. Le ricerche di un giovane disperso nell’area di Monte Arcosu proseguiranno anche domani, mentre le autorità cercano di far fronte alle conseguenze devastanti delle condizioni meteorologiche avverse.

Maltempo in Sardegna: ricerche disperate a Monte Arcosu

Il maltempo che ha colpito duramente la Sardegna ha messo in ginocchio soprattutto il Sud dell’isola, dove i risvolti più drammatici includono la scomparsa di un giovane nella zona di Monte Arcosu. Durante la scorsa notte, l’uomo e un gruppo di amici sono stati colti di sorpresa da piogge intense, mentre tornavano a casa dopo una cena.





Secondo le prime informazioni, il giovane faceva parte di un gruppo che stava percorrendo una strada in fuoristrada nella riserva naturale. All’improvviso, la forte corrente ha trascinato la sua auto, mentre gli altri membri del gruppo sono riusciti a trovare riparo in sicurezza e a chiamare i soccorsi. Tuttavia, l’assenza di una traccia del giovane ha scatenato una corsa contro il tempo per i soccorritori.

Le operazioni di ricerca, condotte dai tecnici del Soccorso alpino provenienti da Cagliari, Iglesias e Medio Campidano, sono notevolmente complicate dalle condizioni meteorologiche avverse, dall’assenza di una viabilità e dalla presenza di detriti accumulati. Le squadre di soccorso lavorano incessantemente nella speranza di trovare tracce del giovane disperso.

Conseguenze del maltempo in Sardegna e in altre regioni

L’impatto del maltempo sulla Sardegna è significativo e visibile in diversi comuni. A Siliqua, ad esempio, il rio Forrus è esondato, causando l’intrappolamento di una donna nella sua auto, che è stata successivamente salvata dai vigili del fuoco. Le frane e gli allagamenti hanno influito sulla circolazione, in particolare quella ferroviaria. Le condizioni continuano a evolversi, con attese di pese interventi e ripristini.

Non solo la Sardegna è colpita: anche Liguria e Piemonte stanno affrontando le conseguenze di un maltempo severo, con allerta meteo in vigore in diverse regioni italiane. Domani, il rischio di condizioni meteorologiche avverse rimarrà elevato, con allerta arancione per il rischio idrogeologico in Sardegna, Lombardia ed Emilia Romagna. Le previsioni indicano inoltre allerta gialla per molte altre aree del Centro-Nord, tra cui Toscana e Veneto.

La situazione complessiva rimane critica e le autorità locali incoraggiano la popolazione a prestare particolare attenzione agli aggiornamenti e a evitare situazioni potenzialmente pericolose. In caso di emergenze, i cittadini sono invitati a contattare i servizi di emergenza per assistenza.