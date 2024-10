Mamma di 29 anni sotto osservazione in ospedale: si indaga per possibile infanticidio

La scoperta della neonata deceduta è avvenuta a seguito di una chiamata al 118 da parte della madre, una donna di 29 anni, che ha chiesto aiuto dopo aver partorito. All’arrivo immediato dei soccorritori, gli operatori hanno potuto solo constatarne il decesso e assistito la madre, che necessitava di cure mediche urgenti.





Ricostruzione dei fatti e indagini in corso

Secondo le prime informazioni raccolte, la madre ha allertato i servizi di emergenza intorno alle 4:30 del mattino. È stata subito trasferita all’ospedale di Padova per ricevere assistenza medica. Al momento, non si trova in stato di fermo e sarà interrogata dagli inquirenti non appena le sue condizioni lo permetteranno.

Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno avviato un’analisi scrupolosa delle circostanze riguardanti la morte della neonata. La prima ipotesi considerata è che la bimba possa esser morta a causa di annegamento domestico. Tuttavia, è ancora incerto se ciò sia avvenuto per un gesto intenzionale o per un tragico incidente. Gli ufficiali hanno apriato un dossier informativo su questo caso delicato, e i risultati dell’autopsia saranno decisivi per chiarire ulteriormente i motivi dietro a questo evento drammatico.

Già dai primi resoconti, si è appreso che il decesso della neonata è stato diagnosticato come avvenuto “per cause non naturali”, ciò che ha subito sollevato il sospetto di un infanticidio. Tuttavia, sarà l’esame autoptico a confermare se si tratti di un omicidio o meno.

Contesto sociale e implicazioni future

La madre della neonata risiedeva, da due mesi, sopra un locale notturno di Piove di Sacco e la sua situazione era sconosciuta ai servizi sociali. Il comandante dei carabinieri, Giacomo Chimienti, ha espresso preoccupazione per il contesto in cui si è verificato il tragico episodio. La sindaca di Piove di Sacco, Lucia Pizzo, ha commentato la faccenda, chiarendo che non era a conoscenza della situazione della donna e che sono previsti ulteriori approfondimenti.

Il fatto ha sollevato interrogativi non solo sulle condizioni delle persone coinvolte ma anche sull’efficienza e sull’adeguatezza dei servizi sociali nel primo soccorso e nel supporto delle famiglie vulnerabili. Il caso verrà seguito con attenzione dalla magistratura locale e si prevedono sviluppi significativi nelle prossime ore.