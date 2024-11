Manca poco prima che il film psicologico con Amy Adams lasci Netflix: non farti sfuggire l’occasione!

Il film “Animali Notturni” del 2016, diretto da Tom Ford, offre uno sguardo inquietante sulle profondità della psiche umana.





Basato sul romanzo “Tony & Susan” di Austin Wright, il film esplora le conseguenze del rimpianto e gli effetti nefasti del sentimento di vendetta, in un continuo interscambio tra arte e vita, realtà e subconscio. Il film è attualmente disponibile su Netflix, ma la sua permanenza sulla piattaforma di streaming è limitata.

La trama ruota attorno a Susan Morrow, una gallerista d’arte di Los Angeles che riceve un misterioso manoscritto dal suo ex marito, Edward Sheffield, con il quale non ha avuto contatti per circa 20 anni. Il manoscritto, intitolato “Nocturnal Animals”, racconta una storia inquietante e violenta ambientata nel profondo Texas, intrecciandosi con il passato della loro relazione. Attraverso flashback, Susan rivive momenti della sua vita presente insieme ai ricordi del passato, conducendo a un confronto finale decisivo.

Il regista Tom Ford ha dichiarato: “Il nostro mondo è meno doloroso di quello reale”, evidenziando il tema centrale del film.

Il cast vede la presenza di Amy Adams nel ruolo della protagonista Susan Morrow.

Il film mira a condurre i personaggi principali – e gli spettatori – a riflettere sui motivi della loro separazione in un crescendo costante di tensione. Il passato di Susan non è stato per nulla facile ed Edward, forse per vendicarsi, farà in modo di restare sempre un’ombra nascosta nell’intricata rete di sofferenza che la donna non riesce ancora a perdonarsi.

“Animali Notturni” offre uno sguardo avvincente sulle complesse dinamiche della psiche umana, esplorando le emozioni più oscure e i segreti sepolti nel profondo dell’animo umano.

Il film è ambientato nel 2016 e rientra nel genere del thriller psicologico. La lingua originale è l’inglese e il regista è Tom Ford.

Il pubblico è invitato a immergersi in questa storia avvincente che mescola abilmente arte e vita, realtà e subconscio. “Animali Notturni” rappresenta un’opportunità unica per esplorare le profondità della psiche umana attraverso una narrazione coinvolgente e intensa.

Il film offre una prospettiva unica sulla natura umana, esaminando i motivi nascosti dietro le azioni e le emozioni dei personaggi. La complessità della trama e la profondità dei personaggi offrono al pubblico l’opportunità di riflettere sulle proprie esperienze e emozioni.

L’opera cinematografica si distingue per la sua capacità di catturare l’attenzione dello spettatore sin dalle prime scene, mantenendo un’atmosfera avvolgente e coinvolgente fino alla sua conclusione.

