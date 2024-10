Durante un’intervista nel programma Un giorno da pecora, Manuela Moreno ha rivelato che la sua relazione con Giacomo Maiolini si è conclusa durante l’estate del 2023. Dopo la sua proposta di matrimonio, la conduttrice ha dichiarato: “non ci siamo più trovati”. Questo rappresenta il terzo matrimonio annullato da Moreno, che in passato ha vissuto un episodio simile, quando un ex fidanzato scomparve tre giorni prima delle nozze.

Manuela Moreno, conduttrice di Tg2Post su Rai 2, ha condiviso in diretta i dettagli della sua vita sentimentale. Dopo aver abbandonato due matrimoni, la giornalista ha confessato ai conduttori del programma radiofonico che la sua storia con Giacomo Maiolini è giunta al termine. Nonostante la proposta di matrimonio ricevuta nell’estate del 2023, Moreno ha affermato che le cose non sono andate come sperato: “Non ci siamo più trovati”, ha spiegato, evidenziando una frattura nella loro relazione.





Manuela Moreno e Giacomo Maiolini: la fine di un amore

“Sono tornata single e sto benissimo”, ha annunciato Manuela Moreno, sorprendendo i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La proposta di Giacomo Maiolini, manager musicale, era stata celebrata in modo romantico, con un inginocchiamento di fronte agli amici, un momento condiviso anche sui social dalla stessa Moreno descrivendolo come una “dichiarazione”. Tuttavia, a distanza di un anno, la coppia ha deciso di separarsi.

Durante l’intervista, la giornalista ha spiegato: “L’estate è stata difficile, non ci siamo neppure visti”. I problemi di comunicazione sono emblematici nel racconto di Manuela: “L’ultima volta ci siamo sentiti un mese fa via messaggio. In questo momento non siamo amici, ma chissà in futuro”.

Le esperienze passate di Manuela Moreno con i matrimoni

Manuela Moreno ha già vissuto esperienze traumatiche legate al matrimonio. Nel suo racconto, ha ricordato un ex fidanzato che le ruppe il cuore poco prima del giorno delle nozze. “Lo aspettavo a casa per assaporare insieme le pietanze del ricevimento, ma lui non si è mai presentato”, ha confidato.

“Una volta, a tre giorni dal matrimonio, è proprio scomparso. Lo stavo aspettando a casa con un lombetto di carne, una specialità che avevamo scelto per il ricevimento, ma lui non è mai arrivato”, ha raccontato con una punta di amarezza. Questo episodio rappresenta un capitolo doloroso della vita sentimentale di Moreno, segno di un percorso difficile che l’ha portata a riflessioni profonde.

Nonostante le sue delusioni amorose, Manuela sembra aver mantenuto un atteggiamento positivo. La sua attitudine nei confronti della vita e dell’amore traspare dalle sue parole e dalla serenità con cui affronta la sua attuale condizione di single. Questo atteggiamento potrebbe fungere da lezione per molti, sottolineando l’importanza di avere resilienza di fronte alle difficoltà relazionali.