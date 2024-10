Mara Venier si sottopone al quinto intervento agli occhi in un breve lasso di tempo

Durante l’ultima diretta di Domenica In, Mara Venier ha aggiornato il proprio pubblico riguardo alle sue condizioni di salute. La nota conduttrice ha dichiarato: “Ho avuto il mio intervento ieri all’occhio sinistro, non vi spaventate”. Nonostante l’aspetto provato e l’occhio destro ancora immobilizzato, ha rassicurato i telespettatori, evidenziando che il recupero sta procedendo in modo positivo.





I problemi di visione di Mara Venier sono iniziati alcuni mesi fa, durante le riprese di un film diretto da Ferzan Ozpetek. Inizialmente la conduttrice aveva attribuito i suoi disturbi a occhiali sporchi o alla stanchezza. Tuttavia, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ammesso di aver sottovalutato la gravità della situazione: “Se avessi capito subito che qualcosa non andava, avrei guadagnato tempo”.

La diagnosi di Mara Venier e il suo lungo percorso di recupero

Purtroppo, la diagnosi è arrivata troppo tardi: Mara ha subito un’emorragia improvvisa alla retina dell’occhio destro, una patologia che ha rapidamente aggravato la sua visione. Ha raccontato un momento drammatico: “Guardando la TV una sera mi sono resa conto che vedevo solo metà dello schermo. Chiudendo l’occhio sinistro, ho scoperto di non vedere nulla dal destro, tutto era nero. Il giorno dopo ero già in sala operatoria.”

Dopo il primo intervento, Mara Venier ha dovuto subire altre operazioni in un tentativo di recuperare almeno parte della vista. La conduttrice ha rivelato: “Me ne aspettano altre due. È un percorso lungo, ora vedo qualcosa, ma tutto appare molto sfuocato. È stato un trauma.”

Questo periodo estivo è stato particolarmente difficile per Mara, che ha descritto la sua esperienza come “un incubo”. Nonostante le difficoltà, la conduttrice ha voluto trasmettere fiducia ai suoi fan, affermando che il cammino verso il recupero richiederà tempo e pazienza, ma si sente “in buone mani” per affrontare le prossime sfide.