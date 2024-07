Maria Rita Viaggi, la sorella di Signorina Buonasera, condivide il dolore della perdita: “Hai combattuto con grande coraggio”

La notizia della morte di Maria Rita Viaggi, amata Signorina Buonasera della TV, è giunta del tutto inaspettata. La celebre annunciatrice, che aveva 69 anni, è deceduta mercoledì 3 luglio a Grosseto a seguito di un malore improvviso, mentre si trovava in casa con il marito Vincenzo Gerghi, ex segretario generale della provincia di Grosseto.

In queste ore, la sorella Elisabetta ha espresso il suo dolore in un post pubblicato su Facebook, ricordando la sessantanovenne con parole strazianti: “Negli ultimi anni stavi lottando tanto e con coraggio, fino alla fine”. Elisabetta Viaggi, artista e pittrice, ha affidato il suo messaggio di addio al suo profilo social, sottolineando il grande cuore della sorella e i bei momenti trascorsi insieme, da Roma a Capri e Grosseto.Maria Rita Viaggi è stata una delle più amate Signorine Buonasera della Rai, ma ha anche condotto il meteo del Tg1.

La sua scomparsa ha commosso profondamente gli spettatori che la ricordano con grande affetto, come una figura iconica della televisione italiana, la cui eleganza e professionalità hanno segnato un’epoca indimenticabile per milioni di telespettatori.La famiglia di Maria Rita si stringe attorno al dolore per la perdita della cara congiunta, mentre le autorità competenti stanno indagando sulle cause del malore fatale.

La comunità locale e il mondo dello spettacolo si uniscono nel ricordo di una donna che ha lasciato un segno indelebile nella storia della TV, con la sua simpatia, la sua grazia e la sua passione per il suo lavoro.Il vuoto lasciato da Maria Rita Viaggi sarà difficile da colmare, ma il suo sorriso e la sua voce rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di vederla e ascoltarla sullo schermo televisivo.