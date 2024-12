Mariavittoria Minghetti: “Al Grande Fratello mi pagano poco, guadagno 80 euro al giorno”

Maria Vittoria Minghetti rivela il cachet percepito al Grande Fratello: 80 euro al giorno per un’esperienza di vita, non per denaro.





Maria Vittoria Minghetti, medico estetico e concorrente del Grande Fratello, ha svelato alle sue compagne di gioco il compenso ricevuto per la partecipazione al programma. Durante una conversazione con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, ha dichiarato di percepire solo 80 euro al giorno, sottolineando come la sua presenza nella Casa non sia motivata da ragioni economiche ma dal desiderio di vivere un’esperienza unica.

La rivelazione è avvenuta mentre Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, commentava i presunti alti cachet di alcuni partecipanti Nip rispetto ai colleghi Vip: “Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Non posso fare nomi, ma ti assicuro che è così”. A questa affermazione, Maria Vittoria Minghetti ha replicato con fermezza: “No, amo, non è come dici. A me pagano una miseria. Io piglio 80 euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità”.

Il percorso professionale di Maria Vittoria Minghetti

La partecipazione al Grande Fratello non è legata a motivazioni economiche per Maria Vittoria Minghetti, che ha costruito una solida carriera come medico estetico. Dopo la laurea in Medicina presso l’università La Sapienza di Roma, si è specializzata in anatomia patologica. Tuttavia, non trovando soddisfazione in quella branca, ha deciso di cambiare strada e dedicarsi alla medicina estetica, seguendo un master all’Università di Tor Vergata, nonostante le iniziali perplessità dei genitori.

Nella clip di presentazione per il reality, Maria Vittoria Minghetti aveva spiegato il motivo della sua partecipazione: “Sono qui per divertirmi e per dimostrare ai miei genitori che posso farcela da sola”. Il suo percorso professionale include collaborazioni con vari studi medici estetici in tutta Italia, un’attività che continua ad alimentare con passione.

Contrasti e rivelazioni nella Casa

Le dichiarazioni di Maria Vittoria Minghetti sulla paga giornaliera di 80 euro hanno suscitato interesse, soprattutto considerando il dibattito interno alla Casa tra Nip e Vip. Le differenze nei compensi dei partecipanti rappresentano un tema ricorrente, ma la scelta di Maria Vittoria di parlare apertamente ha offerto uno spaccato realistico su una questione raramente discussa.

Pur non essendo un volto noto al grande pubblico, Maria Vittoria si è distinta per il suo spirito indipendente e il desiderio di vivere appieno l’esperienza del Grande Fratello. Le sue parole sottolineano l’intenzione di utilizzare questa opportunità per motivi personali, piuttosto che per ragioni economiche o di visibilità.

L’esperienza di Maria Vittoria Minghetti al Grande Fratello mostra un lato autentico e diverso rispetto a molti partecipanti, con una motivazione che va oltre il compenso economico. La sua storia, dal cambio di carriera alla voglia di dimostrare indipendenza, offre un esempio di determinazione e adattabilità, sia dentro che fuori dalla Casa.