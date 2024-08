Mario Biondi risponde alle critiche riguardanti i suoi dieci figli e la situazione con la ex compagna

L’artista racconta la sua difficile relazione con la figlia di 9 anni e risponde agli haters

Mario Biondi, il celebre cantante italiano, ha recentemente affrontato un’ondata di commenti negativi in seguito a un’intervista rilasciata al Messaggero, dove ha rivelato di avere dieci figli da quattro donne diverse. La sua dichiarazione ha acceso un acceso dibattito sui social, in particolare riguardo alla sua difficoltà di mantenere i contatti con la figlia di nove anni, che, secondo le sue parole, non può vedere a causa della madre.





Durante l’intervista, Mario ha affermato: “Non riesco più a vedere mia figlia. La madre non vuole farmela vedere, ci vorrebbe un consenso reciproco, ma c’è uno stallo totale”. Queste parole, condivise sui social, hanno suscitato una serie di reazioni da parte degli utenti, molti dei quali non si sono tirati indietro nell’esprimere opinioni critiche nei suoi confronti.

Mario Biondi replica alle critiche

Sotto il post che riprendeva le sue dichiarazioni, vari utenti hanno commentato le sue affermazioni in modo negativo. Un commento si è concentrato sul fatto che Biondi non avesse menzionato il nome della figlia, insinuando che fosse un modo per dimenticarla. In risposta, l’artista ha ribadito la sua scelta, sottolineando di voler proteggere l’identità della bambina. Un altro utente ha sarcasticamente suggerito: “Usare il profilattico, no?” a cui Mario ha replicato in modo pungente: “L’ho usato, ma tu sei nato lo stesso”. Nonostante le provocazioni, la rissa verbale è continuata, con commenti in merito alla sua vita privata, come “Figli con quattro donne, ma non può tenersi nei pantaloni?” e la risposta di Biondi: “Mi sei uscito inaspettatamente dai pantaloni”.

Un altro disturbante commento diceva: “Sei così brutto che quattro donne diverse ti hanno preso in considerazione?” Biondi, pur mostrando comprensione, non ha potuto fare a meno di notare: “Se esprimi queste cose, potresti voler riflettere sul tuo modo di pensare e di relazionarti con gli altri”.

Alla fine, dopo aver provato a rispondere alle critiche, Biondi ha scelto di ritirarsi dalla polemica, scrivendo: “Da ora in poi non leggerò più i vostri commenti. Vedo che da parte vostra c’è solo il peggio… Che Dio vi renda felici e liberi di amare e rispettare gli altri”. Con un tono amaro, ha anche osservato: “La quantità di ignoranza, stupidità e cattiveria che ho letto mi fa avere fiducia nel popolo italiano…”.

Mario Biondi papà di dieci figli

Nonostante le difficoltà, Mario Biondi si dimostra un padre affettuoso e desideroso di ottenere un rapporto sano con tutti i suoi figli. Durante l’intervista, ha espresso il suo dolore per la situazione delicata con la figlia di nove anni, affermando che vorrebbe vederla più spesso, ma purtroppo “la madre la sta allontanando completamente da me e dai suoi fratelli”. Gli altri bambini sono sempre presenti nella sua vita, mentre la piccola si trova a vivere una situazione che preoccupa l’artista.

Biondi ha continuato a riflettere: “Cerco di non pensare alla madre di mia figlia come a una nemica, ma lei ha bloccato ogni tentativo di contatto. La madre sostiene che la bambina non voglia venire a casa mia, ma temo davvero che ci siano delle manipolazioni in gioco. Gli esperti mi hanno messo in guardia a riguardo e io soffro terribilmente per questa condizione”.

La sua storia rivela non solo le complessità della paternità, ma anche le sfide di chi vive in un contesto familiare complicato. Mario Biondi, nonostante le sue difficoltà personali e i pesanti attacchi sui social, continua a cercare di mantenere legami con i suoi figli e di affrontare la vita con speranza e determinatezza.