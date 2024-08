Mario Gizzi è deceduto a 34 anni a seguito di un incidente, causando un profondo cordoglio nel Salernitano, dove i comuni hanno deciso di annullare gli eventi previsti per il mese di agosto

Profonda commozione e lutto nei comuni di Colliano e Valva, dove gli eventi di agosto sono stati annullati in segno di rispetto per la scomparsa di un giovane promettente.





Nella notte del 17 agosto 2024, un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Mario Gizzi, 34 anni, originario di Colliano. Il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guard rail in località Contursi Terme. Le prime indagini suggeriscono che Mario possa aver sterzato bruscamente per evitare un cagnolino che stava attraversando la strada.

Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, che hanno tentato senza successo di rianimarlo sul posto, per Mario non c’è stato nulla da fare. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità, scatenando un’onda di cordoglio tra familiari e amici. I messaggi di condoglianze si stanno accumulando, rivelando il profondo affetto che circondava il giovane.

Amministrazioni Comunali in lutto

La scomparsa di Gizzi ha profondamente colpito l’intera comunità dell’alta valle del Sele, già affollata di turisti in questo periodo estivo. In segno di lutto, i Comuni di Colliano e Valva hanno scelto di sospendere gli eventi programmati per la fine di agosto.

Il Comune di Colliano, con un comunicato a firma del sindaco Gerardo Strollo, ha espresso il proprio dolore, dichiarando:

“È davvero troppo difficile trovare le parole giuste per descrivere il dolore e lo sgomento che tutti noi abbiamo avvertito nell’apprendere la triste notizia della scomparsa di Mario Gizzi, un giovane strappato prematuramente alla vita, ai suoi affetti e ai suoi sogni”.

L’amministrazione ha poi proseguito:

“Profondamente scossi dal tragico evento, ci uniamo con affetto ai familiari in questo momento di grande difficoltà. Siamo attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto lasciato dalla sua assenza. In questo momento di grande dolore, speriamo che l’affetto della comunità possa offrire un po’ di conforto”.

Di conseguenza, gli eventi estivi programmati dal Comune di Colliano per il 18, 20, 22, 24 e 25 agosto sono stati rinviati. La decisione è stata presa all’unanimità, testimoniando il profondo sentimento di vicinanza della comunità.

Vicinanza della comunità di Valva

Allo stesso modo, il Comune di Valva ha voluto esprimere la propria solidarietà, dichiarando:

“Certi di rappresentare i sentimenti di tutti i nostri concittadini, ci stringiamo attorno alla famiglia Gizzi, esprimendo la nostra vicinanza anche al cordoglio della comunità di Colliano. Mario aveva legami anche qui a Valva, e tantissimi amici lo ricorderanno per sempre”.

La comunità locale è in lutto e si unisce insieme per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi lo conosceva. L’incidente ha riacceso un dibattito sul tema della sicurezza stradale, invitando tutti a riflettere su come ogni gesto e attenzione alla guida possano fare la differenza e preservare vite.

La tragica notizia della scomparsa di Mario Gizzi non è solo un lutto personale per la sua famiglia e amici, ma un momento di riflessione collettiva per l’intera comunità, che si trova a fare i conti con la fragilità della vita.