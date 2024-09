Marta mangia la zucca con il marito nella casa nuova: morta a 32 anni per una reazione allergica

Nel nuovo appartamento a Robegano, Marta Bianco Mannino stava gustando un delizioso piatto a base di zucca insieme al marito. Quella serata, però, si è trasformata in tragedia quando Marta è stata colpita da una grave reazione allergica che l’ha portata alla morte.





Il mattino successivo, Marta ha iniziato a provare forti dolori addominali e nausea, sintomi che si sono rapidamente aggravati. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e il ricovero in ospedale, purtroppo per Marta non c’è stato nulla da fare. È deceduta nel giro di poche ore, lasciando tutti sotto shock.

Il primo responso dell’autopsia ha rivelato che la causa della morte è stata l’ingestione di zucca, un ortaggio che Marta sembrava aver mangiato più volte negli ultimi giorni.

Marta, appassionata di pittura e decorazione di abiti, aveva da poco iniziato una nuova vita con il marito William. La sera precedente alla tragedia avevano appena inaugurato il loro nuovo appartamento con una cena romantica.

Sebbene rara, l’allergia alla zucca può manifestarsi in modi diversi, da sintomi lievi a gravi reazioni anafilattiche. Gli esperti sottolineano che la zucca, appartenente alla famiglia delle cucurbitacee, può scatenare reazioni incrociate in persone allergiche ad altri alimenti della stessa famiglia.

Questa tragica storia ci ricorda quanto sia importante essere consapevoli delle proprie allergie e dell’importanza di prestare attenzione a ciò che mangiamo.