Martina, morsa da un ragno violino sulla gamba: “Infezione curata in tempo, poteva risultare mortale”

Una giovane parrucchiera veneziana ha condiviso sui social media la sua drammatica esperienza dopo essere stata morsa da un ragno violino. “Grazie a Dio ho preso l’infezione in tempo,” ha affermato, “altrimenti, secondo i medici, sarebbero potute esserci conseguenze mortali”.





All’inizio, pensava che il piccolo puntino rosso sulla sua pelle fosse soltanto il risultato di una banale puntura di zanzara. Tuttavia, con il passare delle ore, i sintomi sono diventati sempre più gravi, spingendola a consultare un medico specialista. Qui ha scoperto la verità: era stata morsa da un ragno violino, e se non fosse intervenuta in modo tempestivo, l’esito poteva essere fatale.

Martina Berti, originaria della provincia di Venezia, ha rivelato su Facebook di essere stata attaccata mentre si trovava nel bagno di casa sua. “Si trovano davvero ovunque,” ha avvertito, “non soltanto all’aperto. Fate attenzione, soprattutto se avete bambini piccoli, perché il morso è estremamente doloroso e pericoloso. Se notate un’area rossa che inizia a gonfiarsi e scurirsi, insieme a un forte formicolio, non esitate a recarvi immediatamente in ospedale. I sintomi di solito si manifestano dalle 48 alle 72 ore dopo il morso.”

Martina ha spiegato che l’infezione provocata dal morso avrebbe potuto causare necrosi alla sua gamba e persino portare a una cancrena, un esito tanto grave quanto inquietante.

Un tragico caso di un giovane a Collepasso

La settimana scorsa, un’altra storia legata al morso del ragno violino ha scosso l’Italia. Giuseppe Russo, un ragazzo di soli 23 anni, è deceduto nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari a causa delle complicazioni conseguenti a un morso sulla gamba destra, subito mentre lavorava in campagna. La tragedia si è consumata il 13 luglio scorso, quando Giuseppe, durante le pulizie, ha inavvertitamente subito l’attacco dell’aracnide.

Inizialmente convinto che si trattasse di una semplice puntura, il giovane ha notato col passare del tempo un notevole aumento della dimensione del pomfo, accompagnato da forti dolori. Sul suo arto si è sviluppato un ascesso, portando a una necrosi. Giuseppe è stato ricoverato prima presso un ospedale di Tricase e poi, per il grave peggioramento delle sue condizioni, presso il Policlinico di Bari, dove purtroppo è deceduto all’alba.

Il decesso di Giuseppe è stato causato da uno shock settico e insufficienza multiorgano, complicazioni non direttamente imputabili al veleno del ragno, il quale in sé non è letale, ma che ha scatenato una serie di infezioni pericolose. Come chiarito dal Centro Antiveleni del Policlinico Gemelli, la situazione clinica del giovane è peggiorata di giorno in giorno, portando infine alla tragedia.

Il rischio di un morso di ragno violino

Questo caso ha contribuito a creare un allarmismo infondato riguardo alla pericolosità di questo tipo di ragno, molto comune in Italia. Tuttavia, ciò non significa che si possa abbassare la guardia. Un morso di ragno violino non va affatto sottovalutato. Può facilmente essere scambiato per una puntura di zanzara, ma le conseguenze, come dimostrano i recenti eventi, possono rivelarsi gravi.

È fondamentale sapere che il ragno violino non solo inietta il suo veleno, ma potrebbe anche trasportare batteri anaerobi, aumentando il rischio di infezioni nella zona della ferita. In caso di morso, è importante lavare la ferita con cura utilizzando acqua e sapone e disinfettare l’area per minimizzare il rischio d’infezione. Non è sempre necessario recarsi immediatamente al pronto soccorso, ma è cruciale tenere d’occhio l’evoluzione della lesione.

Raccomandazioni e precauzioni

Per garantire la sicurezza, è buona prassi contattare il Centro Antiveleni o il proprio medico di base se si sospetta di essere stati morsi. È essenziale agire tempestivamente e con prudenza, monitorando attentamente ogni cambiamento. Infine, sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a questa problematica può contribuire a prevenire ulteriori tragiche conseguenze. Fare attenzione e sapere cosa fare in caso di morso può fare la differenza tra una semplice preoccupazione e una seria emergenza medica.