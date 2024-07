Martina Stella e Diletta Leotta: “Dicono che abbiamo delle somiglianze”

Nell’ultimo episodio di Mamma Dilettante, Diletta Leotta ha avuto il piacere di intervistare la talentuosa Martina Stella. L’attrice, impegnata sul set di una nuova serie Rai, è mamma di Ginevra, 11 anni, avuta da Gabriele Gregorini e Leonardo, nato dal matrimonio con l’ormai ex marito Andrea Manfredonia.





La somiglianza sorprendente

Durante l’intervista, Diletta ha espresso tutta la sua meraviglia nel notare la grande somiglianza tra lei e l’attrice. Martina Stella ha colto l’occasione per raccontare la sua esperienza da mamma. L’attrice, lusingata dalle parole di Diletta, ha risposto: “Ma grazie! Io sono un po’ più grande di te… Per me è un complimento bomba, super wow ogni volta che lo fanno!”.

Aneddoti divertenti

Nel corso della puntata, Diletta ha raccontato un episodio alquanto buffo di cui è stata protagonista quando era molto giovane. All’attrice ha rivelato: “Ti racconto questa cosa, io avevo 17 anni, tu eri proprio nell’esplosione del successo, tutti parlavano di te e ti conoscevano. Eri l’icona della femminilità in Italia. Ricordo che ero in questo aeroporto, a un certo punto arrivano un sacco di poliziotti e mi inseguono e io penso: ‘Oddio, chissà che ho fatto!’. ‘Per favore un autografo, un autografo’, mi dicono. E io: ‘Sì, certo, ve lo faccio’. Loro mi dicono: ‘Ma tu non sei Martina Stella?’. E io: ‘No, però se volete io vi scrivo Martina Stella…”.

Martina Stella ha poi condiviso un episodio simile: “Anche a me è successo. Mi ricordo che una volta su TikTok stavamo scorrendo con Ginevra. Ho visto una foto e ho pensato: ‘Ma quando ho fatto questa cosa?’. Mia figlia subito: ‘Mamma, però questa ragazza è molto bella, è molto giovane, non sei tu”. L’attrice ha colto l’occasione per raccontare divertenti aneddoti legati alla sua popolarità.

Martina Stella e Diletta Leotta hanno dimostrato di condividere non solo una somiglianza fisica, ma anche momenti divertenti legati alla loro fama.