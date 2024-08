Massimo Boldi e gli auguri a Giorgia Meloni: “A 80 anni non devo rendere conto a nessuno delle mie opinioni”

L’attore ironizza sul trambusto mediatico attorno alle sue parole, ribadendo la sua libertà di espressione politica nel contesto attuale.





Massimo Boldi, noto attore comico, si è trovato al centro di un acceso dibattito mediatico dopo aver espresso i suoi auguri alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su un post pubblicato Instagram. “Stai cambiando il Paese in meglio, sempre dalla tua parte,” ha dichiarato Boldi, scatenando reazioni tra i suoi sostenitori e detrattori. Intervistato da Fanpage.it, Boldi ha risposto con una buona dose di ironia alle polemiche sorte attorno al suo commento, dicendo: “Sono l’uomo di Ferragosto, ma non capisco perché. Non è successo nulla di grave”.

A chi ha suggerito che il suo messaggio possa essere stato un tentativo di farsi notare dalla leader di Fratelli d’Italia per ottenere un lavoro in Rai, Boldi ha detto: “Se a 80 anni, dopo la carriera che ho avuto, devo chiedere un favore alla Meloni in questo modo, non lo so. Sento di non dover rendere conto a nessuno delle mie opinioni politiche”. Boldi ha sempre dichiarato il suo supporto per il centrodestra e in particolare per Silvio Berlusconi, sottolineando che non è un mistero la sua posizione.

Le parole di Massimo Boldi

Nell’intervista, Boldi ha confessato di essere stato sommerso da telefonate sin dal mattino, evidenziando un certo disagio per l’attenzione mediatica. “Sa perché? È da stamattina che ricevo tantissime telefonate, mi sembra di non farcela più,” ha aggiunto. Quando gli è stata chiesta la motivazione dietro il suo commento positivo riguardo alla Meloni, l’attore ha ribadito la sua posizione in modo chiaro e deciso: “Dico che se a 80 anni, dopo la carriera che ho fatto, devo chiedere un favore alla Meloni, boh, non so. A me sembra che io non debba rendere conto a nessuno delle mie opinioni su questo o su quell’altro politico. Sono sempre stato con Berlusconi; non è certo un mistero che io sia di centrodestra.”

Perché ha cancellato il commento

Riguardo al commento apparso e poi apparentemente rimosso dalla pagina Instagram di Giorgia Meloni, Boldi ha chiarito: “Il commento cancellato? Non ne ho idea, non penso. Se qualcuno l’ha eliminato, tornerei a scriverlo senza alcun problema. Voglio avere la libertà di dire che la Meloni mi piace”. Inevitabilmente, è emersa la domanda su Elly Schlein, l’opposizione di sinistra. Boldi ha risposto con una metafora: “Sono due cose diverse. È come dire il bianco e il rosso. E a me piace il bianco”.

Considerazioni finali

Massimo Boldi, con i suoi auguri e le sue osservazioni politiche, si conferma non solo un’icona del cinema italiano, ma anche un personaggio che non ha intenzione di nascondere le sue opinioni. Con il suo umorismo e la sua schiettezza, l’attore continua ad essere una figura rilevante nel panorama culturale e politico italiano, attirando l’attenzione su temi che potrebbero sembrare triviali a prima vista, ma che in realtà riflettono il clima di un’epoca. Le sue affermazioni, pur suscitando polemiche, mettono in luce un aspetto importante della libertà di espressione nel contesto contemporaneo.