Matteo Giuseppe Bortone, 29 anni, muore dopo che l’auto si ribalta: il giovane perde il controllo del veicolo

Nella sera di domenica 15 settembre, un grave incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 29 anni lungo la strada statale 274 in Salento. La vittima, Matteo Giuseppe Bortone, originario di Melissano, in provincia di Lecce, stava rientrando a casa quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, una Mini Cooper, che si è poi ribaltata.





Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava tornando da una cena con amici quando, nei pressi di Taviano, ha perso il controllo dell’auto. Nonostante i tentativi di alcuni automobilisti di passaggio di prestare soccorso e allertare i servizi sanitari del 118, per Matteo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine sono giunte rapidamente sul luogo dell’incidente per condurre gli accertamenti pertinenti.

Matteo Giuseppe Bortone, che aveva lavorato come barman durante l’estate presso il lido Por do Sol di Gallipoli, aveva recentemente concluso il suo periodo estivo di lavoro. A pochi giorni dall’incidente, si sentiva raggiante per aver realizzato due importanti sogni: l’acquisto di una nuova auto e di una casa.

La notizia della sua tragica scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social media. Un utente ha scritto su Facebook: “Matteo Giuseppe Bortone è stato strappato alla vita terrena ma continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto”. Un altro messaggio ha espresso: “Questo nostro piccolo centro paga ancora un tributo molto alto. Dio avrà un altro angelo, ma la nostra comunità è più impoverita. Le mie condoglianze vanno a tutta la famiglia, particolarmente a sua madre Maria Teresa, a suo padre Franco e alla sorella Francesca. Riposa in pace, Matteo”.

I funerali di Matteo si svolgeranno martedì 17 settembre, alle ore 10, presso la Chiesa B.V.M. del Rosario di Melissano. La famiglia del giovane ha invitato tutti coloro che gli volevano bene a partecipare alla cerimonia per rendere un ultimo omaggio e unirsi in preghiera. La morte di Matteo ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale, ma la sua memoria vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha amato.