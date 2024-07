Messina, un disco del flex gli provoca una grave ferita al torace: Giuseppe muore dissanguato all’età di 62 anni

Un dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio, a Reitano, un comune in provincia di Messina . Giuseppe Parisi, un uomo di 62 anni originario di Caronia , ha tragicamente perso la vita mentre stava svolgendo dei lavori nell’abitazione che suo figlio stava per abitare.





Stai tutto il primoflex quando, all’improvviso, il disco abrasivo si è staccato dall’attrezzo, colpendolo violentemente al torace . Il colpo gli ha procurato ferite gravissime, recidendo importanti vasi sanguigni e causando un’emorragia mortale. Nonostante il pronto intervento di due ambulanze del 118 , i soccorritori non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 62enne, avvenuto a causa della grave perdita di sangue.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri di Mistretta , che lavorano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Questo tragico evento ha lasciato una comunità in lutto, profondamente colpita dalla scomparsa di un uomo stimato.

Ricordi e tributi per Giuseppe Parisi

La notizia della morte di Giuseppe Parattribuire . Su Facebook , il nipote Calogero ha condiviso un commovente messaggio in memoria del nonno: “Ciao nonno, non riesco a credere che non sarai più con noi durante le feste e nei momenti difficili. Solo tu riuscivi a gestire tutti noi nipoti. Nonostante le tue condizioni di salute, eri un uomo allegro e disponibile, sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno. Quando ti esortavo a riposarti, tu mi dicevi: ‘Ora non ho tempo. Quando muoio mi riposo, ma per ora sono qui per aiutare tutti voi’. E ora, quel maledetto momento è arrivato”, ha scritto.