Mezzo Ama si schianta contro il cortile di un palazzo e sfonda il muro: autista e proprietaria di casa in gravi condizioni

Verso le 4.45 di questa mattina a Roma, in via Vitorchiano, un autocompattatore dell’Ama ha perso il controllo del mezzo, precipitando dalla strada nella corte di un palazzo e abbattendo un pezzo di muro portante dello stesso. L’incidente ha causato feriti e danni materiali.





Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, “il conducente alla guida dell’autocompattatore ha perso il controllo del mezzo, causando la caduta nella corte del palazzo”. L’operatore della municipalizzata e l’inquilina dell’appartamento sono stati recuperati e trasportati in ospedale in codice rosso per le cure del caso.

Le operazioni di recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Gli appartamenti coinvolti dal crollo sono stati dichiarati inagibili.

Interviste ai residenti

“Abbiamo sentito un forte boato e siamo usciti di corsa per vedere cosa fosse successo”, ha dichiarato Mario Rossi, residente della zona. “È stato davvero spaventoso, non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere qui”.

Anche Giulia Bianchi, testimone oculare dell’incidente, ha espresso il suo sgomento: “Vedere un’automezzo precipitare dalla strada è stato terribile. Spero che i feriti si riprendano presto”.

Indagini in corso

Gli agenti della Polizia di Stato e i tecnici dell’Italgas sono giunti sul luogo dell’incidente per avviare le indagini. Secondo fonti ufficiali, “si stanno verificando eventuali fughe di gas causate dalla caduta del mezzo Ama, che ha colpito dei tubi del gas durante l’incidente”.

Al momento la situazione sembrerebbe sotto controllo, ma le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause del sinistro. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di accertamento.

Condizioni del conducente

Il conducente dell’autocompattatore è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo a seguito della caduta. Secondo fonti mediche, “le sue condizioni destano preoccupazione a causa dell’altezza da cui è caduto e della gravità del sinistro”. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Al momento, le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità nella zona colpita dall’incidente e per garantire la sicurezza dei residenti.

In conclusione, l’incidente avvenuto a Roma questa mattina ha causato feriti e danni materiali significativi. Le indagini sono ancora in corso per stabilire le cause esatte dell’accaduto e garantire la sicurezza della zona interessata.