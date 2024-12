“Mi ha messo le mani addosso”: tensione al Grande Fratello tra Bernardo e Maxime

Al Grande Fratello 2024 non mancano i colpi di scena. Tra i protagonisti della settimana c’è un nuovo triangolo amoroso che vede coinvolti Bernardo Cherubini, Maxime Mbandà e Amanda Lecciso, sorella di Loredana Lecciso. La situazione si è complicata al punto da generare un acceso scontro tra i due uomini, culminato in un episodio che ha lasciato tutti gli inquilini senza parole.





Il triangolo amoroso: Bernardo e Maxime si contendono Amanda

Bernardo Cherubini, fratello del cantante Jovanotti, ha manifestato un’attrazione profonda per Amanda, descrivendola come una persona speciale con cui sente anche una forte connessione intellettuale. In un gesto romantico, Bernardo le ha lasciato un bigliettino sotto il cuscino, ma sembra che Amanda non lo abbia notato.

Parallelamente, Maxime Mbandà, rugbista e nuovo concorrente del reality, ha confessato che Amanda è la persona che lo affascina di più nella Casa, sia per il suo aspetto che per il suo carattere. In un atto di cortesia, Maxime ha chiesto a Bernardo se avrebbe avuto problemi con un suo avvicinamento ad Amanda, ricevendo come risposta: “Fai quello che vuoi.”

L’alterco tra Bernardo e Maxime

Nonostante il permesso iniziale, le tensioni tra Bernardo e Maxime non hanno tardato a emergere. Durante una conversazione con Perla Maria, Maxime è intervenuto, portando a un confronto acceso. Secondo Bernardo, Maxime avrebbe spintonato per attirare la sua attenzione. “Mi ha messo le mani addosso,” ha raccontato Bernardo, precisando che Maxime non aveva misurato la forza e che il gesto gli era sembrato intimidatorio.

Amanda, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento distaccato, evitando di prendere posizione tra i due contendenti. Questo ha contribuito ad alimentare ulteriormente la tensione, lasciando entrambi gli uomini incerti sui suoi reali sentimenti.

Parlando dell’episodio, Bernardo ha spiegato: “A me ha fatto male, ma non lo ha fatto con intenzione. Non c’è stata una vera discussione, ma è stato intimidatorio e ho chiesto spiegazioni.” Successivamente, durante una conversazione con Alfonso Signorini, Bernardo ha ribadito il suo disagio per l’accaduto, aggiungendo: “Adesso vado a chiedere se è permesso toccare le persone con tale violenza.”

Maxime, dal canto suo, ha cercato di minimizzare l’accaduto, affermando che si trattava solo di un malinteso. Tuttavia, la tensione tra i due è rimasta palpabile, con il pubblico che segue con interesse lo sviluppo della situazione.

La posizione di Amanda in questa dinamica è diventata centrale. La sua riservatezza ha generato frustrazione sia in Bernardo che in Maxime, entrambi alla ricerca di segnali chiari che possano chiarire le sue preferenze. Al momento, Amanda sembra intenzionata a non lasciarsi coinvolgere nelle dispute tra i due, mantenendo il controllo della situazione.

La vicenda ha catturato l’attenzione dei fan del reality, che attendono la prossima puntata per scoprire se ci sarà un confronto diretto tra Bernardo e Maxime e, soprattutto, quale sarà la posizione di Amanda in questo triangolo amoroso sempre più teso.

