Michelle Hunziker afferma che il suo corpo non è il risultato dei soldi, ma del sudore e dei sacrifici

All’età di 47 anni, Michelle Hunziker si distingue per un fisico asciutto e tonico, frutto non solo di un’attenta alimentazione ma anche di un allenamento costante. Sette anni fa, la showgirl originaria della Svizzera ha lanciato Goovy, un marchio dedicato alla bellezza e al benessere, celebrando recentemente il primo Goovi Day. Durante l’evento, Hunziker ha parlato della sua routine giornaliera che integra nutrizione, cosmetica e fitness, rispondendo anche a coloro che attribuiscono il suo fisico solamente alla sua posizione economica.





“Spesso sento dire ‘se avessi i tuoi soldi, avrei anche io quel corpo’, ma devo smentire: è tutto frutto di sacrifici, sudore e disciplina, specialmente a questa età!”, ha rivelato Michelle in un’intervista con Vanity Fair. La showgirl ha sottolineato l’importanza dello sport nella sua vita quotidiana: “Non riesco a stare senza attività fisica. Se durante il giorno sono impegnata, mi alzo alle sei del mattino per assicurarmi di fare esercizio”.

La Hunziker ha descritto il suo approccio all’attività fisica come un rituale benefico, non solo per se stessa ma anche per chi le sta intorno, dato che lotta contro una tendenza all’accudimento compulsivo. Predilige arti marziali e sollevamento pesi, sottolineando che lo sport va oltre il semplice bruciare calorie, ma è essenziale per rafforzare la muscolatura. “Molte donne pensano che correre sia benefico, ma in realtà può provocare infiammazioni e ritenzione idrica, che sono cause di cellulite”, ha spiegato.

Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, Michelle afferma che la sua mancanza di cellulite non deriva dalla fortuna o da continui massaggi, ma da una corretta alimentazione e un allenamento mirato. Sul fronte alimentare, è estremamente disciplinata: segue una dieta equilibrata, calcolando con precisione l’apporto di carboidrati, grassi, fibre e proteine, concedendosi solo occasionalmente un bicchiere di vino o una pizza.

Infine, rispondendo a domande più personali, Michelle ha confidato il desiderio di trovare il “principe azzurro”, smentendo così recenti voci di un nuovo compagno. “A questa età penso che sarebbe bello trovarlo”, ha confessato, rivelando una speranza romantica che persiste nonostante il suo successo e l’indipendenza.