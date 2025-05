Aereo precipita su un quartiere di San Diego: case distrutte, auto in fiamme e vittime

Un grave incidente aereo ha scosso la comunità di San Diego, in California, quando un velivolo privato si è schiantato in un’area residenziale durante la notte. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Murphy Canyon, causando danni significativi a case e veicoli, oltre a provocare vittime tra le persone a bordo del velivolo.





Secondo quanto riportato dalla polizia locale, l’aereo, un Cessna 550, era in volo da Wichita e si stava dirigendo verso il Montgomery Gibbs Executive Airport. Tuttavia, intorno alle 3:45 del mattino (ora locale), l’aereo ha perso quota, precipitando e colpendo alcune abitazioni e diverse automobili. L’impatto ha innescato un vasto incendio che ha coinvolto almeno 15 case e numerosi veicoli parcheggiati nella zona.

Le autorità non hanno ancora confermato il numero esatto di persone a bordo al momento dell’incidente. Secondo quanto dichiarato dalla Federal Aviation Administration (FAA), “Un Cessna 550 si è schiantato nei pressi dell’aeroporto Montgomery-Gibbs, in California, intorno alle 3:45 (ora locale, ndr) di giovedì 22 maggio. Al momento non si conosce il numero delle persone a bordo”. Questo tipo di velivolo è progettato per trasportare da sei a otto passeggeri.

Dan Eddy, ufficiale dei vigili del fuoco di San Diego, ha riferito che non ci sono stati feriti tra i residenti delle abitazioni colpite. Tuttavia, le persone a bordo del velivolo non sarebbero sopravvissute all’impatto. “Per ora non sappiamo quanti passeggeri ci fossero, oltre al pilota”, ha dichiarato Eddy, citato dalla CNN.

Le immagini trasmesse dai media locali mostrano la devastazione lasciata dall’incidente: automobili ridotte a carcasse annerite e almeno una casa completamente distrutta. Gli abitanti del quartiere hanno raccontato di essere stati svegliati da un forte boato e di aver visto un bagliore arancione illuminare il cielo notturno. “Sembrava una scena da film”, ha aggiunto Eddy.

Il Dipartimento di Polizia di San Diego ha immediatamente avviato un’operazione di soccorso e ha evacuato tre strade vicine al luogo dell’incidente. Le autorità hanno inoltre invitato i residenti a segnalare eventuali detriti o odori di carburante alle forze dell’ordine.

Secondo la FAA, l’ultimo rilevamento radar del velivolo indicava che si trovava a circa 150 metri di altezza prima dello schianto. Le indagini sull’incidente saranno condotte dal National Transportation Safety Board (NTSB), che cercherà di determinare le cause esatte del disastro.

Questo incidente ricorda un altro tragico evento avvenuto nell’ottobre 2021, quando un aereo bimotore si schiantò in un sobborgo di San Diego, uccidendo il pilota e un fattorino UPS che si trovava a terra. Anche in quel caso, l’aereo stava tentando di atterrare al Montgomery Gibbs Executive Airport.

I soccorritori continuano a lavorare per garantire la sicurezza dei residenti e per rimuovere i detriti lasciati dall’incidente. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, mentre le autorità promettono ulteriori aggiornamenti man mano che emergeranno nuovi dettagli sull’accaduto.