Michelle Hunziker consola una Anna Tatangelo in lacrime: “Mia mamma non c’è più”

Anna Tatangelo, commozione in diretta grazie alla sorpresa del figlio e dei fratelli

Durante la semifinale di Io Canto Family, le emozioni non sono mancate. Dopo i saluti iniziali, Michelle Hunziker ha chiamato al centro del palco i primi concorrenti. Giulia e sua mamma hanno intonato la canzone ‘Invece no’, toccando profondamente tutti i presenti. Successivamente è stato il turno di Daniel e sua madre Giorgia, e poi di Sara e suo papà, che si sono esibiti con Anna Tatangelo. Quest’ultima esibizione ha poi avuto un indimenticabile epilogo: finita la performance, i due concorrenti hanno annunciato una sorpresa per la loro coach. Un video messaggio del figlio e dei suoi fratelli ha iniziato a girare sullo schermo, con parole toccanti che hanno evidenziato quanto orgogliosi sarebbero stati i loro genitori.





“Mamma sarebbe orgogliosa della donna che sei diventata…La mamma ti direbbe ‘Vai e spacca tutto’…”

Michelle Hunziker consola una commossa Anna Tatangelo

Alla fine della clip, Anna Tatangelo non è riuscita a trattenere le lacrime. Troppo emozionata per parlare, la coach è stata subito accolta da un caloroso abbraccio di Michelle Hunziker. La conduttrice, visibilmente toccata dalla scena, ha chiesto il permesso di consolare la cantante: “Scusa…Posso abbracciarti?”. Questo gesto ha emozionato il pubblico in studio, che ha risposto con un lungo applauso. Anna Tatangelo, ancora in lacrime, ha poi spiegato quanto fosse importante per lei il programma Io Canto Family, ricordando le tradizioni musicali della sua famiglia.

“E’ stato un anno molto difficile per noi…”

La cantante ha poi condiviso la sua emozione nel vedere i fratelli di nuovo insieme dopo la scomparsa della madre: “Mia mamma non c’è più da un annetto, ed è un dolore forte…”

Io Canto Family, sentimenti forti e ringraziamenti commossi di Anna Tatangelo

La serata per Anna Tatangelo è stata un turbinio di emozioni, culminato con un nuovo scoppio di lacrime. Michelle Hunziker non ha esitato a riabbracciarla, offrendo un ulteriore conforto. Quando le emozioni si sono placate, la cantante ha ringraziato sentitamente tutti per la sorpresa inaspettata, sottolineando quanto fosse raro vedere i suoi fratelli in video.

“Grazie, grazie a tutti…Mi avete fatto un regalone…Poi i miei fratelli non si espongono mai…Ho apprezzato tantissimo…Grazie ancora…”

Ancora una volta, la semifinale del talent show ha regalato momenti indimenticabili, confermando Io Canto Family come un programma capace di toccare profondamente il cuore dei suoi spettatori.