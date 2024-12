Milly Carlucci commossa: “Ho coronato i sogni della mia infanzia” e il pubblico la applaude in piedi

La serata conclusiva di “Ballando con le stelle” ha regalato momenti indimenticabili sia al pubblico che ai protagonisti dello show. La conduttrice Milly Carlucci, visibilmente commossa, ha condiviso con i telespettatori la gioia di vivere il sogno di una vita, un’emozione che ha toccato tutti i presenti in studio e a casa. Durante la proclamazione dei vincitori, l’atmosfera si è fatta ancora più intensa grazie alle parole di ringraziamento espresse da Alberto Matano, che hanno portato Milly alle lacrime.





Nel corso della serata, il podio della competizione è stato composto dalle coppie Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, e Federica Nargi con Luca Favilla. Mentre il pubblico attendeva con trepidazione l’apertura della busta contenente i risultati finali, Alberto Matano ha preso la parola per un sentito omaggio alla conduttrice. Le sue parole hanno catturato l’attenzione di tutti: “Sento di ringraziare la signora della televisione Milly Carlucci. Perché se tutta questa magia assoluta che è Ballando con le stelle, se c’è, è perché c’è tutto l’amore e la dedizione che mette Milly Carlucci”.

Il discorso di Matano ha suscitato una reazione profonda in Milly Carlucci, che non è riuscita a trattenere le lacrime. In un momento di grande emozione, ha voluto condividere con il pubblico ciò che provava: “La cosa meravigliosa è avere loro, questi maestri appassionati, questi concorrenti disposti a qualsiasi sacrificio pur di darti il massimo. Per me, che sognavo di fare questo da ragazzina, essere qui, ho realizzato il mio sogno. Sto vivendo quello che sognavo di fare. Non c’è cosa più bella al mondo. Non c’è sacrificio che sia così grande proprio per questo motivo”.

La commozione di Milly Carlucci non è passata inosservata e ha ricevuto una standing ovation da parte del pubblico in studio. Un momento che ha sottolineato ancora una volta l’affetto e la stima che la conduttrice è riuscita a conquistare nel corso degli anni. La sua dedizione e passione per il programma sono state riconosciute non solo dai colleghi presenti sul palco, ma anche dai telespettatori a casa.

Questa edizione di “Ballando con le stelle” è stata definita dalla stessa Milly Carlucci come “un’edizione gloriosa”. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, la conduttrice ha spiegato: “Sicuramente è un’edizione gloriosa. Tendo a non fare mai statistiche sui numeri, ma al di là degli ascolti credo che un interesse così forte e totalizzante, che ci ha portati a parlare e riparlare di qualsiasi sospiro accadesse a Ballando, credo sia una cosa straordinaria che è stata ancora più forte degli anni scorsi”.

Il successo del programma non si misura solo in termini di ascolti televisivi, ma anche nell’impatto emotivo che riesce a generare nei partecipanti e nel pubblico. “Ballando con le stelle” si conferma come uno degli appuntamenti più amati della televisione italiana, capace di unire spettacolo, talento e storie personali in un mix unico.

Tra i protagonisti di questa edizione, oltre ai concorrenti e ai maestri di ballo, spicca senza dubbio la figura di Milly Carlucci, che con la sua guida esperta e il suo entusiasmo contagioso ha saputo creare un’atmosfera magica. Il suo impegno nel programma è evidente in ogni dettaglio, dalla scelta dei partecipanti alla cura delle coreografie, fino alla gestione delle dinamiche in diretta.

L’emozione vissuta durante la finale rappresenta il culmine di un percorso fatto di lavoro intenso e passione. Per Milly, “Ballando con le stelle” non è solo un programma televisivo, ma una vera e propria missione. Le sue parole durante la serata finale lo confermano: “Sto vivendo quello che sognavo di fare”. Un messaggio che ha toccato il cuore di tutti coloro che seguono il programma e che dimostra quanto sia importante credere nei propri sogni.

Anche i concorrenti hanno contribuito al successo dello show con il loro impegno e la loro determinazione. Ogni esibizione è stata frutto di ore di allenamento e sacrifici, ma anche di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Questo spirito è stato sottolineato dalla stessa Milly Carlucci, che ha elogiato i partecipanti definendoli “disposti a qualsiasi sacrificio pur di darti il massimo”.

La finale di “Ballando con le stelle” ha rappresentato non solo la conclusione di un’edizione memorabile, ma anche un momento di celebrazione per tutto ciò che il programma rappresenta: un’occasione per mettere in luce il talento, la passione e l’impegno delle persone coinvolte, sia davanti che dietro le quinte.

Con le sue lacrime e le sue parole sincere, Milly Carlucci ha mostrato ancora una volta quanto tenga al suo lavoro e quanto sia grata per l’opportunità di realizzare il suo sogno. Un’emozione condivisa da tutti coloro che hanno seguito questa edizione del programma, rendendo la serata finale un evento indimenticabile.