Milly Carlucci mette fine alla questione Angelo Madonia: “Non si poteva più andare avanti così”

Milly Carlucci parla dell’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le stelle, spiegando le ragioni dietro la decisione e sottolineando l’importanza del rapporto maestro-allievo.





Per la prima volta, Milly Carlucci ha affrontato apertamente il tema dell’allontanamento di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle. La conduttrice ha chiarito i motivi dietro questa decisione durante un intervento nella puntata odierna di Vita in Diretta. La questione ha suscitato grande interesse, soprattutto per le implicazioni legate al rapporto tra maestri e concorrenti nel programma.

Secondo quanto dichiarato dalla conduttrice, la situazione era diventata insostenibile al punto da compromettere il lavoro sereno della coppia. Milly Carlucci ha spiegato: “Si era arrivati a un punto che fare lavorare serenamente una coppia non era più possibile”. Questa frase sintetizza la complessità della vicenda e il motivo che ha spinto la produzione a prendere una decisione drastica.

Nel corso del suo intervento, Milly Carlucci ha voluto ribadire l’importanza del ruolo del maestro nel programma. Ha sottolineato che il maestro non è solo un insegnante di danza, ma anche un rappresentante della produzione e un supporto psicologico per il concorrente. “Il maestro difende l’allievo sempre e non mette le cose personali davanti alla giuria. Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare se stesso”, ha affermato la conduttrice.

La conduttrice ha poi approfondito il concetto su cui si basa il format di Ballando con le stelle. Ha spiegato che il programma si fonda su un principio fondamentale: la fiducia e l’unità tra il maestro e il personaggio famoso. Questo legame è essenziale per garantire che i concorrenti possano affrontare la competizione con serenità e sicurezza.

“Prendiamo persone che sono famose in altri campi e che noi affidiamo a un maestro o una maestra. Il maestro diventa un mondo per questo personaggio. Diventa un supporto psicologico in tutto e per tutto. La paura di fare una figura di schifo c’è in tutti perché mette in gioco la propria carriera. L’assunto fondamentale è che debba esserci un’unità tra maestro e allievo”, ha dichiarato Milly Carlucci.

La conduttrice ha anche evidenziato che questa unità è stata sempre rispettata nei 19 anni di storia del programma. Tuttavia, nel caso specifico di Angelo Madonia, alcune dinamiche personali hanno interferito con il lavoro, portando alla decisione di escluderlo dal cast. “In questo caso, purtroppo, è successo che cose personali hanno distratto il maestro, ma la questione non è il personaggio ‘nome e cognome’, ma riguarda chiunque lavori in Ballando con le stelle”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci rappresentano una presa di posizione netta e decisa, volta a tutelare l’integrità del programma e il rapporto maestro-allievo, considerato il fulcro dello show. La conduttrice ha anche precisato che il ruolo del maestro va oltre l’insegnamento della danza. “Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare se stesso. È l’estensione del programma che abbraccia, protegge e spinge in avanti i propri protagonisti”, ha spiegato.

Un altro aspetto emerso durante l’intervento riguarda Federica Pellegrini, coinvolta indirettamente nella vicenda. Secondo quanto riferito da Milly Carlucci, l’ex nuotatrice è stata informata della decisione solo dopo che la Rai e la produzione avevano già stabilito l’avvicendamento. “Di tutta questa vicenda, Federica ha saputo il lunedì, quando la Rai e noi abbiamo deciso di creare questo avvicendamento. Niente è arrivato dalla nostra concorrente e devo ringraziare Samuel Peron perché aveva deciso di non ballare più”, ha dichiarato.

Le parole di Milly Carlucci hanno dunque chiarito molti aspetti della vicenda, ma hanno anche sollevato interrogativi sul futuro del programma e sulle dinamiche interne tra maestri e concorrenti. La decisione di allontanare Angelo Madonia rappresenta un precedente importante nella storia di Ballando con le stelle e pone l’accento sulla necessità di mantenere un equilibrio tra vita professionale e personale all’interno dello show.

Nel frattempo, Angelo Madonia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esclusione dal programma. In un’intervista, il maestro di danza ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda, definendo la decisione come una scelta “suggerita”. “Tocca la sfera personale, una scelta suggerita. Lo faccio per Federica”, ha affermato.