Minacce di morte da parte del mio ex compagno, nessuna azione intrapresa: una giovane di 26 anni ha presentato una denuncia e sollevato un’interrogazione parlamentare

È stata presentata un’interrogazione parlamentare urgente da parte del Partito Democratico, dell’Alleanza Verdi Sinistra e del Movimento 5 Stelle in merito al caso di Elisa Aiello, una giovane di 26 anni che ha denunciato pubblicamente, a partire da ieri, le minacce di morte ricevute dal suo ex fidanzato. La signora Aiello ha comunicato attraverso diversi post su Instagram di aver sporto denuncia sia ai carabinieri di Latina che alla Polizia di Stato a Roma. Anche la Commissione Femminicidio del Parlamento ha preso in carico la questione. La presidente dell’organismo bicamerale, Martina Semenzato, ha dichiarato: “Sulla segnalazione social della signora Elisa Aiello, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, insieme ai propri capigruppo, si è immediatamente attivata per la preliminare acquisizione dei dati e delle informazioni relative a questo caso, così riverberato sui social, al fine di effettuare le opportune verifiche”.





La signora Aiello ha affermato sui social: “Subisco minacce di morte da parte del mio ex fidanzato da mesi ormai. Ho sporto più volte denuncia presso i carabinieri, e nonostante i vari codici rosso, le istituzioni sono sparite, lasciandomi nel terrore che possa raggiungermi e uccidermi. Vivo costantemente nella paura che questo possa accadere, come purtroppo accade ogni giorno a molte altre donne”.

L’appello di Elisa Aiello ha ottenuto un ampio sostegno, con migliaia di persone che chiedono che non venga lasciata sola. La giovane ha pubblicato numerosi video in cui un ragazzo minaccia la sua vita. Secondo quanto denunciato da Elisa, le affermazioni sarebbero rivolte a lei: “Non avrà mai fine fino a quando non ti avrò tra le braccia e inizierò a torturarti piano piano” e “Ti aspetterò per tutta la vita fin quando non ti faccio a pezzi”.

Data la delicatezza del caso, gli investigatori mantengono un rigoroso riserbo sulle indagini in corso.

“Il caso di Elisa Aiello è estremamente preoccupante e oggi credo sia giunto il momento per le istituzioni di inviare un messaggio forte e chiaro”, ha dichiarato Marco Furfaro, esponente del Partito Democratico, che insieme a M5s e Avs ha presentato l’interrogazione parlamentare. “Ci troviamo di fronte a una giovane di 26 anni che riceve quotidianamente minacce di morte pubbliche da parte del suo ex fidanzato. Queste minacce e maltrattamenti hanno avuto inizio a febbraio 2023. Malgrado le denunce presentate ai carabinieri di Latina, non ci sono stati sviluppi. Nel frattempo, Elisa è stata costretta a cambiare domicilio, a rivolgersi a un centro antiviolenza e ad attendere l’applicazione delle direttive del Codice Rosso. A febbraio 2024, questo criminale è stato ascoltato dai carabinieri di Latina, ma non è stato intrapreso alcun provvedimento; al contrario, da quel momento ha iniziato a pedinare Elisa, minacciando anche sua madre, e, come se non bastasse, detiene un’arma da fuoco. Le istituzioni non stanno intervenendo. Pochi giorni fa, Elisa Aiello ha presentato una denuncia anche alla Polizia di Roma, dopo che il suo aggressore l’ha minacciata di femminicidio sui social per l’ennesima volta. Questa giovane ha 26 anni e dobbiamo garantire la sua vita. È fondamentale che ci attiviamo rapidamente”.