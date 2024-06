«Mio marito è più grande di mia madre, ma l’età non conta: per lui ho lasciato tutto e esploriamo il mondo in barca»

Mark Jensen, 64 anni, e sua moglie Marjorie, 33 anni, vivono un’avventura unica sulla loro barca, viaggiando per il mondo e superando le barriere dell’età con armonia e passione.





Mark Jensen e Marjorie sono una coppia straordinaria che ha deciso di vivere la propria vita in modo non convenzionale, navigando tra le onde dell’oceano e delle differenze di età. Mark, originario di Sydney, ha 64 anni e si è ritirato a 48 anni dopo una brillante carriera nel settore dei media e dell’intrattenimento. Marjorie, 33 anni, nata in Francia, ha lasciato il suo lavoro governativo per unirsi a Mark in una vita di avventure marittime.

La loro storia è iniziata nel 2019 a Cherbourg, nel nord della Francia. Un amico comune, collega di Marjorie, li ha presentati durante una serata informale. Nonostante la barriera linguistica – Marjorie non parlava inglese e Mark non parlava francese – i due hanno sentito un’attrazione immediata. «Ho pensato, “cosa succede adesso?”», ha ricordato Mark, raccontando al Daily Mail l’imbarazzo iniziale. Nonostante le difficoltà linguistiche, la serata si è conclusa con Marjorie completamente innamorata di Mark.

Mark, abituato alla vita solitaria, era inizialmente preoccupato per la compatibilità delle loro vite. Ha chiarito subito a Marjorie che una relazione con lui significava vivere a bordo della sua barca, viaggiando per il mondo. Da quel momento, hanno iniziato a frequentarsi, nonostante le reazioni sorprese delle persone. «In Belgio ho baciato Mark in un ristorante e c’erano persone accanto a noi che sembravano scioccate», ricorda Marjorie.

Accettazione familiare e vita insieme

Presentare Mark ai genitori di Marjorie non è stato semplice, soprattutto considerando che Mark era più vecchio della madre di Marjorie. Tuttavia, la coppia è riuscita a superare anche questo ostacolo, ottenendo l’accettazione della famiglia. Oggi, Mark e Marjorie sono sposati e il loro segreto per una relazione duratura è la loro immaginazione e il loro spirito giovanile. «Amo l’immaginazione di Marjorie. La maggior parte delle persone perde la fantasia a 23 o 25 anni, ma Marjorie ce l’ha ancora e ce l’avrà fino a quando avrà 70 anni», afferma Mark.

Progetti futuri

Attualmente, la coppia si trova a Fort Lauderdale, in Florida, dopo essere salpata dai Caraibi. Hanno grandi progetti per il futuro: il prossimo anno, intendono attraversare l’Atlantico per trascorrere del tempo in Francia e in Inghilterra. «Sulla barca stiamo insieme tutto il giorno, tutti i giorni, e facciamo affidamento l’uno sull’altra. Io e Marjorie stiamo vivendo le nostre avventure, e questo è l’importante», conclude Mark.

Mark e Marjorie dimostrano che l’amore e l’avventura non conoscono limiti di età. La loro storia è un esempio di come la passione e l’immaginazione possano creare una vita straordinaria, indipendentemente dalle aspettative sociali.