Mistero a Cagliari, coppia trovata senza vita nella loro abitazione: è stato il figlio a dare l’allarme

Un inquietante episodio ha scosso la città di Cagliari nelle ultime ore, dove i corpi di due coniugi sono stati scoperti senza vita nella loro abitazione situata in via Ghibli, nel Quartiere del Sole. Le vittime sono state identificate come Luigi Gulisano, un pensionato di 79 anni originario della provincia di Catania e ex agente di commercio, e Marisa Dessì, sua moglie cagliaritana, di tre anni più anziana.





La tragica scoperta è avvenuta dopo che il figlio della coppia, allarmato dal fatto di non riuscire a contattare i genitori, ha deciso di recarsi personalmente presso la loro abitazione. Una volta giunto sul posto e constatata la situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi. All’arrivo del personale del 118 e delle forze dell’ordine, i corpi dei due anziani sono stati rinvenuti uno accanto all’altro sul pavimento di una stanza che utilizzavano come studio. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Il caso è stato affidato al medico legale Roberto Demontis, il quale ha effettuato un primo accertamento sui corpi delle vittime. Le indagini preliminari condotte dai carabinieri hanno escluso la possibilità di una morte violenta o di un intervento esterno, poiché non sono stati rilevati segni di effrazione o intrusione nell’abitazione. Tuttavia, permangono diversi interrogativi sulle cause del decesso dei coniugi.

Il magistrato Rossana Allieri ha ordinato l’esecuzione di un’autopsia per cercare di fare luce su questa misteriosa vicenda. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella di un malore improvviso che potrebbe aver colpito uno dei due coniugi, causando il collasso dell’altro nel tentativo di prestare soccorso. Un’altra pista che verrà attentamente investigata è quella dell’avvelenamento da cibo.

Nel frattempo, l’abitazione della coppia è stata posta sotto sequestro per consentire un’indagine approfondita e raccogliere eventuali prove utili a chiarire l’accaduto. L’intera comunità del Quartiere del Sole è rimasta profondamente colpita dalla notizia, poiché Gulisano e la moglie erano ben conosciuti e stimati tra i residenti.

Una vicina di casa, che ha preferito rimanere anonima, ha dichiarato: “Erano persone tranquille e rispettate da tutti. È difficile credere a quello che è successo”. Il quartiere è ora in attesa di risposte che possano dissipare il clima di incertezza e paura che si è diffuso tra gli abitanti.

Le autorità stanno lavorando a stretto contatto con gli esperti per analizzare ogni dettaglio che possa fornire indicazioni sulle cause della morte dei coniugi. Nel frattempo, si attendono i risultati dell’autopsia che potrebbero fornire elementi determinanti per risolvere questo enigma.

La famiglia delle vittime è stata informata degli sviluppi dell’indagine e sta vivendo momenti di grande dolore e sgomento. Il figlio della coppia, che ha scoperto i corpi dei genitori, ha espresso il suo profondo shock per quanto accaduto: “Non riesco a capire come sia potuto succedere. Mi auguro che presto si faccia chiarezza su questa tragedia”.

In attesa che le indagini facciano il loro corso, la comunità locale si stringe attorno ai familiari delle vittime, offrendo supporto e solidarietà in questo momento difficile. L’intera città di Cagliari segue con attenzione gli sviluppi della vicenda, sperando che la verità emerga al più presto.

Il caso continua a essere oggetto di indagini serrate da parte delle autorità competenti, che stanno esaminando ogni possibile pista per giungere a una conclusione definitiva. Nel frattempo, il mistero sulla morte dei due coniugi rimane irrisolto, lasciando la comunità in attesa di risposte concrete.

L’attenzione mediatica si concentra ora sui risultati dell’autopsia, che potrebbero fornire indizi cruciali per chiarire le circostanze del decesso. Le autorità hanno assicurato che tutte le risorse disponibili saranno impiegate per risolvere questo caso complesso e restituire serenità alla famiglia delle vittime e alla comunità cagliaritana.

Con il passare dei giorni, la speranza è che le indagini possano portare alla luce elementi decisivi per comprendere cosa sia realmente accaduto ai coniugi Gulisano e Dessì, ponendo fine al dolore e all’incertezza che hanno avvolto questa tragica vicenda.