Corona sulle tracce di Sempio e delle gemelle Cappa: inseguimenti e confronti pubblici

ra interventi sui social, registrazioni inedite e una presenza inaspettata presso il Tribunale durante gli interrogatori, Fabrizio Corona ha manifestato un crescente interesse per il caso del delitto di Chiara Poggi a Garlasco. L’ex fotografo dei vip ha intensificato il suo coinvolgimento dopo l’apertura della nuova inchiesta, attirando l’attenzione per le sue azioni nei confronti di figure chiave come Andrea Sempio e le sorelle Stefania e Paola Cappa.





Nelle ultime settimane, Corona è stato accusato di aver seguito da vicino Andrea Sempio, attualmente indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riportato dall’avvocata di Sempio, Angela Taccia, l’ex paparazzo avrebbe pedinato il suo assistito nei suoi luoghi abituali, comportandosi come se fosse ancora un fotografo in cerca di scoop.

“Domenica scorsa, Andrea mi ha chiamato dal negozio dove lavora, spaventatissimo. Mi ha detto: ‘È entrato Fabrizio Corona e ha iniziato a urlare’. Ha dovuto chiamare i vigilanti che lo hanno nascosto in uno sgabuzzino. Non è finita lì, perché lo ha anche inseguito in macchina”, ha dichiarato l’avvocata Taccia al Corriere della Sera. L’avvocata ha espresso preoccupazione per l’impatto che questa situazione potrebbe avere sulla serenità e sul lavoro del suo cliente.

La vicenda non si limita però a Sempio. Corona ha mostrato interesse anche verso le sorelle Cappa, cugine della vittima, mai indagate nel caso. Durante una puntata del suo programma “Falsissimo”, ha condiviso messaggi vocali di Paola Cappa, inviati a un amico comune. Inoltre, nelle scorse ore, si è verificato un incontro tra Corona ed Ermanno Cappa, avvocato, zio di Chiara Poggi e padre delle due cugine.

L’incontro, ripreso da un passante e pubblicato da Repubblica, ha mostrato un confronto tra i due. Nel video, si sente l’avvocato esprimere il suo disappunto per la pressione mediatica subita dalla sua famiglia: “… mettono in piazza così alla caz… di cane”, e ancora: “Ma i giornalisti inventano anche delle caz… te”.

L’interesse di Corona per il caso di Garlasco sembra aver alimentato ulteriormente la già forte attenzione mediatica attorno alla vicenda. Tuttavia, le sue azioni hanno sollevato critiche e preoccupazioni da parte dei coinvolti, che temono che la situazione possa degenerare ulteriormente.

Nel frattempo, la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, continua a tenere banco, riaccendendo i riflettori su vecchi e nuovi protagonisti. La vicenda rimane complessa e delicata, con implicazioni che vanno ben oltre il clamore mediatico.