Mistero sulla morte di Giuliana Leccese: trovata senza vita con una busta sulla testa nel cimitero di Chieti

La scoperta del corpo di Giuliana Leccese, una donna di 75 anni, avvenuta nel cimitero di Chieti, ha scosso la comunità locale. La tragedia si è consumata davanti alla tomba di famiglia, mentre si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Un tragico evento ha destato preoccupazione a Chieti, dove la signora Giuliana Leccese è stata trovata priva di vita, con una busta di plastica in testa, su una tomba del cimitero locale. L’allerta è stata lanciata intorno alle 13 di sabato 26 ottobre, dopo che un visitatore del cimitero ha notato la donna in stato di incoscienza. Ancora da chiarire la dinamica di questo drammatico ritrovamento, che ha portato le autorità ad avviare un’inchiesta.





Sono stati immediatamente allertati i carabinieri di Chieti, che hanno attivato il proprio reparto scientifico per transennare l’area e raccogliere eventuali prove. Il medico legale, Cristian D’Ovidio, ha anche eseguito un primo esame sul corpo della vittima, su disposizione della Procura che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sull’accaduto. L’autopsia è stata disposta per chiarire le cause del decesso, mentre la salma è stata trasferita all’obitorio per ulteriori analisi.

Sulla base dei primi accertamenti, sembra non emergere alcun segno di violenza o aggressione sul corpo di Giuliana Leccese. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area per tentare di ricostruire le ultime ore di vita della donna. Questa indagine potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere gli eventi che hanno preceduto la sua morte.

Giuliana Leccese, ex dipendente della Provincia di Chieti, aveva lasciato la propria abitazione nella tarda mattinata, comunicando di recarsi a ritirare dei contanti. La sua auto, regolarmente parcheggiata e chiusa, è stata trovata vicino all’entrata del cimitero. A confermare la situazione tranquilla della donna sono stati anche il marito, ex dipendente del Comune, e il fratello, un infermiere in pensione. Entrambi la descrivono come una persona di indole pacifica e riservata.

Il caso di Giuliana Leccese ha suscitato una profonda emozione nella comunità di Chieti, dove la sua figura era ben nota. Le indagini sono ancora in corso e si attende con ansia il risultato dell’autopsia, che potrebbe fornire nuove informazioni sul misterioso decesso. L’analisi dei fatti continua a essere in prima linea nella cronaca locale, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di grande tristezza.