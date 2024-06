Monica tassoni investita da un suv guidato da un turista romano in vacanza in Abruzzo davanti al figlio di 13 anni

Monica Tassoni, 56 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Giulianova, sotto gli occhi del figlio tredicenne. La donna è stata urtata da un SUV mentre era ferma al semaforo.





Monica Tassoni, dipendente della Regione Abruzzo, è tragicamente deceduta in un incidente stradale mentre tornava dal mare in bicicletta con suo figlio. Intorno alle 13, madre e figlio erano fermi al semaforo di via D’Annunzio, che immette sulla Nazionale Adriatica, quando è avvenuto l’incidente. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, guidata dal comandante Antonello Giusti, un SUV Audi Q5, guidato da un romano in vacanza a Giulianova, è ripartito al verde del semaforo, urtando la bicicletta di Monica Tassoni. La donna è caduta violentemente a terra, battendo la testa e morendo sul colpo.

La scena è stata drammatica: il figlio tredicenne ha assistito impotente alla tragedia, vedendo la madre cadere a terra priva di vita. In lacrime, ha chiesto aiuto ai passanti. Tra i primi ad intervenire c’è stato un medico che si trovava in fila al semaforo e, subito dopo, il personale della Croce Rossa. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Alcuni passanti hanno cercato di confortare il ragazzino, mentre altri hanno avvisato il marito di Monica, Orazio Pedicone, noto nella comunità per la sua carriera nel basket giuliese.

Sul luogo dell’incidente, la polizia stradale ha transennato la zona, bloccando il traffico nel sottopasso, mentre gli agenti della polizia municipale disciplinavano le auto in transito. La pm di turno, Greta Aloisi, ha disposto il trasferimento del corpo all’obitorio dell’ospedale di Teramo, dove verrà eseguita l’autopsia. Monica Tassoni lascia un altro figlio di 24 anni.

Le reazioni della comunità

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso il suo cordoglio con una nota: “La Regione Abruzzo ha perso una valida dipendente in un tragico incidente stradale a Giulianova. A nome personale e dell’intera giunta regionale porgo il cordoglio ai familiari di Monica Tassoni in questo doloroso momento”. Anche il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, e l’amministrazione comunale hanno manifestato il loro dolore e si sono stretti attorno alla famiglia di Monica, rappresentando il sentimento dell’intera città.

La sospensione della campagna elettorale

In segno di rispetto, diverse forze politiche locali, tra cui Coltura Politica, Nos Noi e Nuovi Orizzonti per la Sinistra di Giulianova, hanno deciso di sospendere per un giorno la campagna elettorale. “Esprimiamo vicinanza ai familiari e agli amici di Monica Tassoni”, hanno dichiarato in una nota.