Morta Morta Pinarella Esposito, figura di spicco nel panorama dei social media napoletani, aveva 63 anni

Pinarella Esposito: la prima star del web napoletano ci lascia a 63 anni, un grande vuoto nei cuori dei suoi follower e amici





È venuta a mancare Pinarella Esposito, una delle prime vere icone del web partenopeo, all’età di 63 anni. Si identificava come “na uagiona“, un termine che rifletteva il suo spirito gioviale e che molti dei suoi affezionati seguaci stanno utilizzando per commemorare la sua memoria sui social media. Famosa per i suoi video divertenti e coinvolgenti, in tempi recenti si era anche approcciata a piattaforme più moderne come TikTok, dove ha rapidamente conquistato un vasto pubblico.

Le esequie si svolgeranno presso la parrocchia di Sant’Anna ad Afragola, giovedì 29 agosto, a partire dalle ore 15.30. I messaggi di cordoglio sui social network sono innumerevoli, testimoniando la grande influenza che ha avuto sulla comunità online. “Non dovevi lasciarmi, amica mia,” si legge in uno dei tantissimi post su Facebook, dove molti hanno espresso la loro sofferenza per la sua prematura scomparsa. “Sapevo che soffrivi, ma sarai sempre nel mio cuore. Farai cantare anche gli angeli in Paradiso, buon viaggio, Pinarella,” scrive un altro utente.

Pinarella era nota anche per il suo umorismo unico: il soprannome affettuoso le è stato attribuito in un video di alcuni anni fa, dove affermava con ironia: “54 anni, na uagliona.” Questo modo di fare ha reso i suoi contenuti immediatamente riconoscibili. Tuttavia, negli ultimi tempi, le sue pubblicazioni si erano fatte meno frequenti, e la notizia della sua morte ha colto di sorpresa tantissimi. “Ti ricorderemo sempre, ‘piccerella’, buon viaggio,” scrive un altro follower tra i tanti che l’hanno seguita con affetto.

La sua eredità continuerà a vivere nei cuori e nei ricordi di chi l’ha amata. Pinarella Esposito non è stata solo una figura carismatica sui social, ma anche una persona che ha saputo creare una community unita dal suo spirito e dalla sua energia contagiosa.