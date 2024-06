Morto in incidente aereo William Anders, astronauta dell’Apollo 8: scattò la celebre foto della «Terra che sorge»

William Anders, celebre astronauta che partecipò alla storica missione dell’Apollo 8 nel 1968, è tragicamente scomparso all’età di 90 anni. Anders, noto per aver scattato la famosa foto della “Terra che sorge”, è morto pilotando un aereo nello stato di Washington. Suo figlio, Greg Anders, ha comunicato la triste notizia alla CNN, esprimendo il devastante dolore della famiglia: “Mio padre è morto in un incidente aereo sulle isole di San Juan. La famiglia è devastata e piange la morte di un grande pilota”. L’ufficio dello sceriffo della contea di San Juan ha confermato che un aereo è precipitato in mare al largo delle coste dell’isola di Jones.





Un tragico incidente

La Guardia Costiera ha successivamente comunicato che una squadra di sommozzatori ha recuperato il corpo del pilota, unico a bordo del velivolo biposto, descritto come un “vecchio modello di aereo”. Secondo i rapporti, l’aereo coinvolto era un Beechcraft T-34 “Mentor”, un trainer propeller-driven.

Un pioniere dell’esplorazione spaziale

Nato nell’ottobre del 1933 ad Hong Kong, William Anders ha avuto una carriera straordinaria. Dopo aver frequentato la United States Naval Academy, è passato alla US Air Force diventando un pilota di caccia. Nel 1964, fu selezionato dalla NASA come astronauta, prendendo parte a numerose missioni. La missione Apollo 8, lanciata il 21 dicembre 1968, fu la prima a orbitare intorno alla Luna, preparando il terreno per il successivo allunaggio dell’Apollo 11. Anders era il pilota del modulo lunare, e insieme a lui parteciparono alla missione Frank Borman, il comandante, e James Lovell Jr.

Un’eredità indelebile

La scomparsa di William Anders rappresenta una grande perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per la comunità scientifica e per tutti coloro che ammirano i pionieri dell’esplorazione spaziale. La sua storica foto della “Terra che sorge” continua a ispirare generazioni, ricordando al mondo la bellezza e la fragilità del nostro pianeta.

Un simbolo di dedizione e coraggio

Anders, che aveva fatto della sua vita un simbolo di dedizione e coraggio, lascia un’eredità di conquiste straordinarie. La sua partecipazione alla missione Apollo 8 rimane un traguardo fondamentale nella storia dell’umanità. Con la sua scomparsa, il mondo perde un vero eroe dell’aviazione e dell’esplorazione spaziale.

La sua famiglia, devastata dalla perdita, riceve il sostegno e le condoglianze di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscere e ammirare l’uomo e il suo lavoro. William Anders sarà ricordato non solo per i suoi successi professionali, ma anche per l’ispirazione che ha offerto a innumerevoli persone attraverso la sua vita e il suo impegno.