Motivi per cui i water dei bagni pubblici sono quasi sempre di colore bianco e non riguarda solo la pulizia

La predominanza del colore bianco nei bagni pubblici e privati è un fenomeno anzitutto estetico, ma anche funzionale e igienico. Questa scelta stilistica, sebbene sembri semplice, si basa su un insieme di motivi che vanno oltre la semplice associazione alla pulizia. Scopriamo perché i water – e più in generale i sanitari – sono quasi sempre bianchi.

Le ragioni del predominio del bianco nei water

I water nei bagni pubblici presentano una netta prevalenza del colore bianco, una scelta che si riflette anche negli interni delle abitazioni. Mentre esistono delle eccezioni, come i modelli in acciaio inox nelle stazioni di servizio o “gabinetti” di design, la ceramica bianca continua a dominare. Esploriamo le motivazioni alla base di questa tendenza.





Un motivo fondamentale risiede nel materiale utilizzato: la ceramica, in particolare la porcellana sanitaria, è naturalmente bianca. Sebbene ci siano sanitari colorati, questi ultimi presentano limitazioni pratiche, come la vulnerabilità alla visibilità degli eventuali difetti o scheggiature, che tendono a evidenziare il bianco sottostante. Come spiega un ex tecnico in pensione, la ceramica non solo appare bianca, ma è anche un materiale estremamente resistente all’usura.

Un aspetto fondamentale è rappresentato dall’igiene. In un ambiente pubblico dove la pulizia è cruciale, la scelta di un water bianco facilita l’individuazione di macchie e sporco, rendendo la manutenzione più semplice e immediata. Tony, uno studente di Sociologia, osserva come il colore bianco renda il bagno apparentemente più pulito e curato, un elemento che può influenzare positivamente l’esperienza degli utenti.

I cinque motivi chiave per cui i water sono bianchi

Sintetizzando, possiamo identificare cinque motivi principali per cui i water sono prevalentemente bianchi:

Materiale naturale: La ceramica, in particolare la porcellana sanitaria, è di colore bianco e offre eccellenti proprietà di resistenza.

Costi di produzione: La porcellana bianca è più economica rispetto ai sanitari colorati, che richiedono l'uso di smalti e pigmenti costosi.

Igiene visiva: Il bianco rende più evidente il sporco, permettendo una pulizia più efficace e tempestiva.

Illuminazione: I sanitari bianchi riflettono meglio la luce naturale o artificiale, contribuendo a far sembrare gli spazi più ampi.

Versatilità di design: Il bianco è un colore neutro e facilmente abbinabile, rendendolo ideale per ogni stile di arredamento, specialmente nei bagni pubblici che richiedono una certa uniformità.

La scelta del colore bianco per i water rappresenta, quindi, un insieme di considerazioni pratiche e stilistiche che vanno ben oltre l’estetica. Che si tratti di igiene, economia o design, queste motivazioni contribuiscono a spiegare perché la ceramica bianca continui a essere la preferita in bagni pubblici e privati.