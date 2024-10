Motivi per cui l’esperimento di trasmettere Milan-Napoli gratuitamente e in chiaro su DAZN non ha funzionato come previsto

Dazn esprime soddisfazione riguardo ai risultati della trasmissione in chiaro di Milan-Napoli; tuttavia, i dati sugli ascolti offrono una visione differente rispetto alle aspettative iniziali.

La partita Milan-Napoli, trasmessa su Dazn, ha visto circa 1.883.064 spettatori, un dato che non ha soddisfatto pienamente. In questo contesto, ci si attendeva un numero di telespettatori significativamente superiore, soprattutto considerando che la partita era accessibile non solo agli abbonati, ma anche a un massimo di 2 milioni di utenti “occasionali” registrati gratuitamente.





Nonostante l’importanza dell’evento, il confronto con altri incontri recenti ha messo in luce il fallimento del boom di ascolti. L’opportunità di vedere un match così rilevante in chiaro, dopo 30 anni, non è stata sufficiente a generare entusiasmo. Questa trasmissione rientrava in un pacchetto di diritti TV che offre la possibilità di vedere alcune partite in modalità “Try and buy”, esperimento teso a rilanciare il calcio in TV e ad attrarre nuovi spettatori.

Analizzando i numeri, emerge un quadro preoccupante per l’industria calcistica: il derby d’Italia tra Inter e Juventus, ad esempio, ha totalizzato 3.135 milioni di telespettatori, superando di gran lunga l’ascolto di Dazn per Milan-Napoli. Anche il recente incontro Inter-Milan ha registrato quasi 2 milioni di spettatori su Dazn, mostrando che l’interesse per i grandi eventi di calcio, in molte occasioni, risulta superiore rispetto ai match trasmessi in chiaro.

Dazn afferma che la partita ha ottenuto ottimi risultati durante un turno infrasettimanale, battendo i record di ascolto di altri incontri simili nelle stagioni passate. Questo per sottolineare un’attenzione crescente verso il prodotto calcistico, nonostante le riduzioni significative di pubblico registrate nelle prime nove giornate di campionato.

I dati parlano chiaro: si stima una diminuzione di 4.8 milioni di spettatori rispetto agli anni precedenti. La notizia del rinvio di Bologna-Milan a data da destinarsi ha ulteriormente complicato il panorama. La trasmissione di Milan-Napoli in chiaro rappresenta quindi una strategia per coinvolgere i cosiddetti ‘clienti dormienti’, quelli registrati ma che non hanno rinnovato il loro abbonamento, tentando di rimpolpare il pubblico.

Un’analisi critica sugli ascolti del match Milan-Napoli su Dazn

Il trend generale degli ascolti in Serie A solleva interrogativi cruciali. Anche se Dazn ha voluto enfatizzare i risultati del match tra Milan e Napoli, il divario con altre partite importanti rimane evidente. Questo non deve sorprendere, considerando che i fan sono sempre più selettivi riguardo a ciò che decidono di guardare, in un contesto in cui il calcio deve competere con una miriade di altre offerte di intrattenimento.

La reazione positiva ufficiale di Dazn, sebbene sforzata, mira a nascondere il calo di pubblico evidenziato da altre trasmissioni. Inoltre, la combinazione di un accesso “open” per un evento chiave e le analisi di mercato indicano chiaramente che il settore richiederà strategie innovative per attrarre spettatori in un contesto in cui la fedeltà al marchio sta diminuendo.

Conclusioni sui futuri sviluppi nel panorama calcistico

In sintesi, l’aumento della fruizione della partita Milan-Napoli in chiaro ha fornito un’analisi varia della situazione attuale nel panorama calcistico. Se da un lato ci si è sforzati di coinvolgere nuovi spettatori, dall’altro i dati di ascolto suggeriscono una necessità urgente di trasformazione per rimanere rilevanti in un mercato sempre più competitivo.