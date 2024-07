Muore in ospedale 3 settimane dopo una lite: giovane di 21 anni accusato di omicidio

La tragica morte di Matteo Usai, 55enne di Giba (Sud Sardegna), ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio preterintenzionale da parte della procura di Cagliari. Il 55enne era stato ricoverato in ospedale tre settimane fa in codice giallo per percosse, dopo una lite con un giovane di 21 anni. Nonostante le iniziali condizioni non fossero apparse gravi, il quadro clinico di Usai è peggiorato fino al decesso, avvenuto lo scorso 6 luglio.





A seguito della morte, la procura ha iscritto nel registro degli indagati il nome del 21enne coinvolto nella lite. Si tratta di un atto dovuto per permettere al giovane di indicare un proprio consulente di parte per l’autopsia sul corpo di Matteo Usai, già disposta dalla stessa Procura. Il pm Giua Marassi ha sequestrato la salma e ha incaricato della perizia post mortem la dottoressa Letizia Gabiati.

L’accertamento tecnico legale per stabilire la causa del decesso

Nell’accertamento tecnico legale, che si terrà nei prossimi giorni, il medico legale dovrà stabilire l’esatta causa del decesso di Matteo Usai e soprattutto l’eventuale correlazione tra la morte del 55enne, la lite e le botte ricevute. Questo passaggio è fondamentale per determinare se effettivamente il 21enne possa essere ritenuto responsabile, a vario titolo, della morte di Usai.La vicenda ha sconvolto la comunità di Giba e riacceso i riflettori sulla violenza e sulle conseguenze che può avere un semplice litigio. È importante sottolineare che, fino a quando non saranno chiariti tutti i dettagli dell’accaduto e non saranno disponibili i risultati dell’autopsia, non è possibile formulare ipotesi definitive sulle responsabilità del 21enne indagato.

L’importanza di una giustizia giusta e di un’informazione corretta

In casi come questo, è fondamentale che le indagini procedano nel rispetto della legge e della presunzione di innocenza. Ogni persona ha diritto a un giusto processo e a una difesa adeguata, anche quando si tratta di reati gravi come l’omicidio. È compito della magistratura e delle forze dell’ordine accertare la verità dei fatti e le eventuali responsabilità, senza lasciarsi influenzare da pressioni esterne o da sentimenti di vendetta.Allo stesso tempo, è importante che l’informazione su casi come questo sia corretta, equilibrata e rispettosa della privacy delle persone coinvolte. I media hanno il dovere di informare i cittadini, ma devono farlo in modo responsabile, evitando sensazionalismi o speculazioni premature. Solo così sarà possibile costruire una società più giusta e solidale, in cui la violenza non abbia spazio e in cui la giustizia possa essere amministrata nel rispetto dei diritti di tutti.