Un cambiamento significativo si profila all’orizzonte di Pomeriggio Cinque. La conduttrice Myrta Merlino, al termine dell’ultima puntata, ha comunicato che non sarà presente in studio venerdì 25 ottobre. Durante il suo annuncio, ha rivelato il nome della conduttrice che la sostituirà, un volto noto del panorama Mediaset. Questa decisione è stata motivata da ragioni specifiche che riguardano impegni personali.





La presentatrice di Pomeriggio Cinque non ha esitato a fornire quanto più chiarimento possibile ai telespettatori, sottolineando l’importanza di mantenere una comunicazione trasparente sul suo futuro prossimo. La sua sostituta, riconosciuta per il suo lavoro negli scorsi mesi, sarà in grado di mantenere l’attenzione e il gradimento del pubblico durante il suo breve periodo di assenza.

Myrta Merlino si ferma a Pomeriggio Cinque: “Chi mi sostituisce”

È importante rassicurare i fan di Pomeriggio Cinque che l’assenza di Myrta Merlino sarà temporanea. Sarà solo un break per la conduttrice, che tornerà al timone del programma già dalla settimana seguente, una volta concluso il fine settimana. Nel frattempo, la conduzione sarà affidata a un’altra figura affermata nel campo del giornalismo televisivo.

Nel suo messaggio, Myrta ha confermato che subirà solo una temporanea assenza per ragioni personali: “Amici miei, domani non ci sarò, quindi non mi vedrete in onda perché ho un impegno personale. Mi sostituirà la collega Simona Branchetti, alla quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti per la disponibilità. Ci vediamo come sempre lunedì, e vi auguro un buon weekend. Mi mancherete”.

Dopo l’annuncio, Simona Branchetti si prepara a prendere in mano le redini di Pomeriggio Cinque con l’intento di mantenere alto l’interesse del pubblico. Nonostante le critiche mosse nei confronti di Myrta Merlino, alcuni telespettatori vedono in questa sostituzione un’opportunità per una nuova direzione del programma. Alcuni confronti sono già stati fatti con Barbara D’Urso, storica conduttrice di Mediaset, la cui presenza era sempre garantita in studio.

⚠️ Domani Myrta Merlino non condurrà #Pomeriggio5: al suo posto la giornalista 48enne Simona Branchetti #AscoltiTv pic.twitter.com/mrobejSjMo — Boomerissima⭐⭐ (@Boomerissima) October 24, 2024