Napoli, turista di 30 anni di Padova colpita da un vaso in testa ai Quartieri Spagnoli: attualmente in condizioni critiche

Un grave incidente si è verificato oggi, domenica 15 settembre, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove una giovane turista di 30 anni, proveniente da Padova, è stata colpita alla testa da un vaso che le è caduto dall’alto. La donna, in visita a Napoli con il suo fidanzato, ha riportato ferite gravi e si trova ora in pericolo di vita.





La tragedia è avvenuta in vico Sant’Anna di Palazzo, nei pressi dell’incrocio con i Gradoni di Chiaia, attorno alle ore 16:00. Secondo quanto riportato, la giovane è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza verso l’Ospedale Pellegrini, arrivando in codice rosso, priva di coscienza e con un trauma cranico e emorragia cerebrale. Attualmente, è intubata in rianimazione. A causa della gravità delle condizioni, è stata successivamente trasferita all’Ospedale del Mare per subire un intervento neurochirurgico urgente.

Immediati i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine. Agenti della Polizia Locale di Napoli sono stati subito allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena in piazza Trieste e Trento. I poliziotti hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente e, una volta assicurate le condizioni della vittima, hanno contattato l’ambulanza per il trasporto alla struttura sanitaria. Giunti sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia di Stato per gestire la situazione e svolgere i necessari rilievi.

Secondo le prime ricostruzioni, il vaso, che potrebbe essere di marmo, sarebbe caduto da un balcone o un terrazzo, colpendo la turista mentre passeggiava con il fidanzato. L’oggetto si è frantumato al suolo, e i pezzi sono stati sequestrati dalla Polizia come reperti.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, la giovane si trovava in una posizione precaria, appoggiata con la testa su uno zainetto. Per fortuna, il fidanzato era presente e fortemente scosso dall’accaduto. Dopo un primo intervento di stabilizzazione, è stata urgentemente trasportata all’Ospedale Pellegrini per ricevere le cure necessarie.

Le indagini sono ora in corso per determinare le cause precise dell’accaduto. Gli agenti stanno tentando di ricostruire le dinamiche dell’incidente e di capire se ci siano responsabilità legate alla caduta del vaso. Le condizioni metereologiche, al momento dell’incidente, non sembrerebbero suggerire forti venti che avrebbero potuto causare la caduta di un oggetto dal cornicione. Napoli è una città meravigliosa da esplorare, ma questo incidente ricorda l’importanza della sicurezza anche in contesti apparentemente innocui come una passeggiata turistica. La regione esprime solidarietà alla famiglia della giovane ferita in questo momento di difficoltà.