Daniele vince Amici, commosso il ballerino: “Ce l’abbiamo fatta, lo voglio dire a mio fratello”

Daniele Doria ha conquistato il primo posto nell’edizione 2024/2025 del celebre talent show “Amici di Maria De Filippi”. Il giovane ballerino ha superato in finale TrigNO, aggiudicandosi il trofeo e il titolo di vincitore. Dopo l’annuncio, Daniele ha alzato con emozione il premio, dedicandolo alla sua famiglia e ringraziando coloro che lo hanno sostenuto durante il percorso.





Subito dopo la vittoria, il ballerino ha espresso la sua gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. “Grazie a tutti, per me è tutto inaspettato, nulla era scontato. Ringrazio ogni singola persona qua dentro che lavora, sono tante persone, ma tutte con un cuore enorme a cui voglio veramente tanto bene”, ha dichiarato. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla maestra Alessandra Celentano, che lo ha guidato e aiutato a raggiungere questo traguardo: “Ringrazio la maestra perché è grazie a lei se io adesso sono qui, con questa, e a tutti voi”.

Non è mancata una dedica alla famiglia, a cui Daniele ha attribuito un ruolo fondamentale nel suo successo: “Voglio dedicare questo alla mia famiglia che mi sta guardando a casa. Voglio dire a mio fratello che ce l’abbiamo fatta. Grazie Maria, senza di te quindi non c’è niente”. Le sue parole si sono concluse con un abbraccio sentito alla conduttrice Maria De Filippi, che da anni rappresenta il cuore del programma.

Durante la serata finale, un’altra notizia ha arricchito la gioia di Daniele: l’assegnazione di una prestigiosa borsa di studio. Il ballerino avrà l’opportunità di danzare nel musical diretto da Damiano Micheletto, “West Side Story”, e successivamente, per l’anno scolastico 2025/2026, entrerà nella rinomata Ailey School di New York, una delle accademie di danza più importanti al mondo. Questo riconoscimento rappresenta per lui la realizzazione di un sogno: “Il direttore della scuola mi ha offerto questa incredibile opportunità e non potrei essere più grato”, ha commentato visibilmente emozionato.

L’edizione 2024/2025 di “Amici” si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione da parte del pubblico. Il percorso di Daniele Doria è stato caratterizzato da impegno, dedizione e crescita artistica, qualità che gli hanno permesso di distinguersi tra i concorrenti. La sua vittoria rappresenta non solo un traguardo personale ma anche un trampolino di lancio verso una carriera promettente nel mondo della danza.

La borsa di studio ottenuta da Daniele presso l’Ailey School segna un momento cruciale nella sua formazione. L’opportunità di studiare in una delle scuole più prestigiose al mondo è il risultato di anni di sacrifici e passione per la danza. Con questa esperienza internazionale, il giovane ballerino avrà modo di affinare ulteriormente le sue capacità e prepararsi a nuove sfide professionali.

L’entusiasmo per la vittoria di Daniele si è diffuso anche tra i fan del programma, che hanno seguito con affetto il suo percorso all’interno della scuola di “Amici”. La sua determinazione e il suo talento sono stati riconosciuti non solo dal pubblico ma anche dai professionisti del settore, che hanno visto in lui un potenziale straordinario.

Con la conclusione del talent show, Daniele Doria si prepara ora ad affrontare nuove esperienze artistiche e professionali. La partecipazione al musical “West Side Story” e l’ingresso nella Ailey School rappresentano solo l’inizio di un cammino promettente che lo porterà a calcare palcoscenici internazionali. La sua storia è un esempio di come passione, impegno e determinazione possano trasformare i sogni in realtà.