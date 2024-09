Nathan Falco Briatore si iscrive a scuola in Svizzera: Il sentimento di commozione di Elisabetta Gregoraci e del padre Flavio

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno recentemente portato il loro figlio Nathan Falco al prestigioso Collège du Léman in Svizzera, segnando un importante traguardo educativo per il ragazzo di 14 anni. Entrambi i genitori hanno condiviso sui propri profili social le emozioni legate a questo significativo momento, testimoniando l’orgoglio e l’impegno nel sostenere il percorso accademico del figlio.





Un nuovo inizio per Nathan Falco

Nathan Falco, indossando un elegante maglioncino azzurro e una giacca di pelle, è stato immortalato mentre metteva piede nel Collège du Léman, un istituto scolastico noto per i suoi alti standard accademici e per preparare gli studenti a carriere di successo. Fondato nel 1969, il collegio è situato nelle vicinanze del confine svizzero e accoglie studenti provenienti da tutto il mondo, con una retta annuale che varia dai 25.000 ai 109.000 euro. La presentazione ufficiale del collegio sul suo sito web evidenzia il suo obiettivo: “Qui i ragazzi vengono formati per avere successo in una società globale”, il che dimostra l’attenzione all’educazione internazionale. Con un vasto campus di 8 ettari, il collegio ospita una comunità studentesca molto diversificata che comprende oltre 120 nazionalità, offrendo un ambiente educativo stimolante e cosmopolita.

Briatore e le aspettative per il futuro del figlio

Flavio Briatore ha più volte manifestato il suo desiderio di fornire a Nathan Falco la migliore istruzione possibile. “Quando avrà 14 anni, frequenterà il liceo in Svizzera, per crescere”, ha dichiarato in riferimento al percorso educativo del figlio, esprimendo la speranza che Nathan Falco possa seguire le sue orme nel settore della ristorazione. “In lui vedo un piccolo Briatore”, ha aggiunto, evidenziando il talento e le capacità uniche del figlio, “con molto più cuore di me”. Briatore ha anche sottolineato le maggiori responsabilità che Nathan Falco deve affrontare, rispetto a quelle che lui stesso aveva alla sua età, suggerendo che l’ambiente competitivo e stimolante del Collège du Léman fornirà gli strumenti necessari per affrontare le sfide future.

La scelta della scuola è stata ben ponderata dai genitori, che desiderano per il loro figlio un’educazione di altissimo livello. Nonostante la carriera professionale di Briatore sia ricca di successi, egli ritiene fondamentale che Nathan Falco cresca con una solida formazione, pronta ad affrontare un mondo in continua evoluzione. Con l’ingresso al Collège du Léman, Nathan inizia un capitolo cruciale della sua vita, un’opportunità non solo di apprendimento accademico, ma anche di crescita personale all’interno di un contesto internazionale.

Con l’appoggio incondizionato di Elisabetta e Flavio, questo nuovo inizio rappresenta una vera e propria avventura educativa che promette di arricchire non solo il bagaglio culturale di Nathan Falco, ma anche il suo sviluppo come individuo nel moderno panorama globale.