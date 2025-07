Aurora è stata ritrovata a Torino: “Sta bene, rivedrà presto i suoi cari”

La vicenda di Aurora R., adolescente di 17 anni originaria di Portacomaro (provincia di Asti), si è conclusa con un lieto fine. Dopo giorni di preoccupazione e intense ricerche, la ragazza è stata ritrovata a Torino e, fortunatamente, è in buone condizioni. A breve potrà tornare a casa e riunirsi con la sua famiglia, mettendo fine a un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso parenti, amici e tutta la comunità.





La giovane era scomparsa lunedì 21 luglio, in un periodo particolarmente delicato per lei dal punto di vista emotivo. La data coincideva infatti con l’anniversario della morte della madre, avvenuta quattro anni fa, un evento che ha segnato profondamente la vita di Aurora. Quel giorno avrebbe dovuto recarsi a Torino per incontrare la sorella, ma l’incontro non ha avuto luogo. Da quel momento, non si erano avute più notizie della ragazza.

Le ricerche sono state avviate immediatamente e hanno coinvolto sia le autorità locali che l’Associazione Penelope Piemonte, specializzata nel supporto alle famiglie di persone scomparse. Le telecamere di sorveglianza della stazione di Torino Porta Nuova avevano ripreso Aurora alle 17:40 di lunedì, mentre si trovava nell’area della stazione senza alcun bagaglio, cellulare o effetti personali. Nelle immagini, la giovane indossava una canotta bianca, pantaloncini neri e sneakers bianche e nere, smentendo le prime ipotesi che parlavano di ciabatte rosa.

La situazione aveva destato grande preoccupazione, soprattutto per il fatto che la ragazza non avesse preso con sé alcun cambio di vestiti o oggetti utili per un’eventuale permanenza fuori casa. Fabrizio Pace, presidente dell’Associazione Penelope Piemonte, aveva espresso i suoi timori in merito alla possibilità che Aurora fosse trattenuta contro la sua volontà: “La denuncia è stata presentata per allontanamento volontario. Ma a me, anche se inizialmente potrebbe essersi allontanata volontariamente, il fatto che non abbia portato con sé nemmeno un cambio fa pensare a una scomparsa”, aveva dichiarato.

Nel corso dei giorni successivi alla sparizione, gli appelli pubblici si erano intensificati. La famiglia di Aurora, insieme all’associazione e alle forze dell’ordine, aveva invitato chiunque avesse informazioni utili a farsi avanti. “Considerato che è una minorenne, sono molto preoccupato. E vorrei anche fare un appello perché, qualora la ragazza non fosse sola ma in compagnia di adulti, ricordiamo che c’è il reato di sequestro di minore. Se qualcuno la sta trattenendo, deve farla tornare a casa”, aveva aggiunto Pace.

Fortunatamente, l’incubo si è concluso poche ore fa con il ritrovamento della ragazza. La notizia è stata accolta con sollievo dalla famiglia e da tutti coloro che si erano mobilitati per contribuire alle ricerche. Questo episodio si è verificato in un periodo in cui un altro caso simile aveva attirato l’attenzione: quello di Asia Giannetti, una 14enne che si era allontanata da casa negli stessi giorni e che è stata anch’essa ritrovata.

L’Associazione Penelope ha avuto un ruolo cruciale nella gestione del caso di Aurora, supportando la famiglia e mantenendo alta l’attenzione mediatica sulla vicenda. “Qualcuno potrebbe trovarsi insieme a questa ragazza, anche essendo all’oscuro di tutto, senza che lei abbia raccontato nulla. Ma è bene che l’assicuri alla famiglia, chiamando le forze dell’ordine o noi”, aveva dichiarato ancora una volta Fabrizio Pace, sottolineando l’importanza della collaborazione da parte del pubblico.

Ora Aurora potrà finalmente tornare a casa e riabbracciare i suoi cari. La vicenda rappresenta un esempio di come la sinergia tra autorità, associazioni e cittadini possa fare la differenza nei casi di persone scomparse. Resta comunque fondamentale continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi delicati come questo, per garantire il massimo supporto alle famiglie coinvolte e prevenire situazioni simili in futuro.

Con il ritrovamento della giovane di Portacomaro, si chiude una pagina difficile per la comunità locale e per tutti coloro che hanno seguito con apprensione gli sviluppi del caso.