Neonati sepolti a Parma, la madre racconta la sua esperienza durante il parto. I genitori sono stati intercettati e le hanno chiesto: “Cosa hai fatto?”

Le indagini hanno rivelato nuovi dettagli su quanto accaduto a Traversetolo, dove Chiara ha partorito due neonati, sepolti nel giardino della sua abitazione. La giovane ha raccontato di avere partorito in privato, in circostanze che hanno sollevato interrogativi e preoccupazioni, in particolare riguardo alla gestione dei neonati e alle condizioni in cui sono nati.





Secondo quanto emerso, il primo neonato sarebbe venuto alla luce il 12 maggio 2023, in uno stato di emergenza alimentato da contrazioni forti e improvvise. Chiara ha descritto di aver dato il taglio al cordone ombelicale, un atto che può avere conseguenze fatali se non eseguito in condizioni mediche adeguate, alimentando la possibilità che il piccolo possa essere morto per emorragia. Il corpo del secondo neonato è stato scoperto solo dopo due giorni, il 9 agosto 2024, insieme a quello del primo neonato.

Le Politiche Investigative e le Ricadute Legali

Attualmente Chiara è indagata per omicidio volontario. Durante un altro interrogatorio, ha affermato che il secondo bambino aveva gli occhi aperti ma non emetteva suoni, situazione che ha inquietato ulteriormente gli inquirenti. La famiglia, sotto shock per la scoperta, ha tentato di dissociarsi dall’operato della giovane, con i genitori che, in intercettazioni, hanno espresso incredulità sulle circostanze del ritrovamento dei corpi.

Chiara ha affermato di non aver causato i parti, nonostante le evidenze contraddittorie emerse dalle sue ricerche online riguardanti aborti.

Il 17 ottobre, il tribunale ha accolto la richiesta di custodia cautelare, mantenendo Chiara agli arresti domiciliari fino a ulteriori sviluppi.

Conclusioni e Sviluppi Futuri

La situazione legale per Chiara è complessa e in continua evoluzione. Mentre i dettagli del caso si fanno sempre più intricati, l’opinione pubblica continua a seguire con apprensione l’andamento delle indagini. Le ricadute legali e sociali di questo drammatico fatto di cronaca richiederanno probabilmente un’analisi approfondita e un intervento significativo da parte delle autorità competenti.