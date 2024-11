Neonato seviziato in ospedale: arrestato il padre 22enne a Padova

Un giovane di 22 anni è stato arrestato in flagranza a Padova per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti del suo figlioletto di 5 mesi, ricoverato in ospedale. Gli atti crudeli sono stati scoperti dagli investigatori della Squadra Mobile in collaborazione con il personale ospedaliero. Durante il periodo di ricovero, il padre avrebbe perpetrato torture e violenze nei confronti del neonato, infliggendogli gravi lesioni che hanno compromesso la sua salute.





Secondo la Questura di Padova, il giovane padre avrebbe perpetrato atti crudeli nei confronti del suo figlio neonato mentre era ricoverato in ospedale. La proficua collaborazione fornita dalle autorità sanitarie agli organi inquirenti è stata fondamentale per far luce su questa terribile vicenda, ha dichiarato la Questura. Inoltre, l’attenta attività di polizia giudiziaria svolta dagli agenti della Mobile, supportata da operazioni tecniche, ha portato all’arresto del 22enne.

Ignote le motivazioni che lo hanno spinto a comportamenti così crudeli che hanno seriamente minacciato la vita di una giovane creatura, ha commentato la Questura. Attualmente, il 22enne si trova nel carcere “Due Palazzi” di Padova, mentre le indagini proseguono per fare piena luce su questa terribile vicenda.

